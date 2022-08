Eveniment

Reconstituirea luptei lui Ștefan cel Mare de la Codrii Cosminului a deschis ediția de anul acesta a Festivalului Medieval de la Suceava. Evenimentul a avut loc în șanțul de apărare al Cetății de Scaun a Sucevei, în prezența tuturor trupelor participante la ediția de anul acesta a festivalului, considerat cel mai mare eveniment medieval din România. Deschiderea oficială a început cu o scurtă paradă a participanților la festival, după care a fost citită istoria luptei de la Codrii Cosminului. Apoi, în șanțul de apărare a coborât călare voievodul Ștefan cel Mare, interpretat de actorul Marius Rogojinschi. În cinstea victoriei obținute de marele Ștefan, toate trupele participante i-au prezentat onorul domnitorului. După trecerea în revistă a participanților la festival, actorul Marius Rogojinschi a interpretat un fragment din piesa „Apus de Soare”.

Deschiderea oficială a avut loc în prezența președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a primarului Ion Lungu, a directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, și a prefectului Alexandru Moldovan.

Flutur: Avem la Suceava cel mai mare festival medieval din România

Tot în cadrul deschiderii oficiale a Festivalului Medieval din Cetatea de Scaun, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a salutat faptul că acest eveniment a devenit cel mai mare festival de gen din țară. „Chiar dacă un an de zile am fost obligați să facem acest festival online, nu l-am oprit niciodată. Noi de câțiva ani avem o tradiție aici, la Suceava, și de la an la an numărul de turiști este din ce în ce mai mare la Cetatea de Scaun a Sucevei. Ce mă bucură pe mine este că a crescut numărul de trupe, iar noi devenim cel mai mare festival medieval din România, în Cetatea de Scaun a Sucevei. Sunt peste 500 de oameni îmbrăcați în costume de epocă, dar și zeci de mii de turiști care vin să vadă la jumătatea lunii august acest festival. Suceava devine un magnet, un centru medieval, și merită acest lucru aici, la marele Ștefan. Anul acesta avem particularități. Avem trupe din Turcia la Cetatea lui Ștefan. Cine se gândea cu mulți ani în urmă că se va întâmpla așa ceva? Dar avem cinci țări reprezentate aici, și foarte mulți participanți din România, de la Sighișoara, din zona Ardealului și din întreaga țară”, a spus Flutur.

Ion Lungu își dorește ca Festivalul Medieval de la Suceava să devină un reper la nivel național

Invitat să ia cuvântul, primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus că personal își dorește ca acest festival să devină un reper la nivel internațional. „Iată că după o perioadă de doi ani de zile în care pandemia ne-a ținut departe de acest eveniment, se întâmplă din nou acest eveniment frumos aici, la Suceava. Este o tradiție pentru că încă din anii 2012-2013 acest festival are o anumită anvergură, iar Primăria Suceava a fost unul dintre principalii finanțatori”, a spus Lungu. El consideră că festivalul este un proiect cultural reușit, care aduce de la an la an un număr din ce în ce mai mare de turiști. „Credem în strategia de turism a Sucevei, iar pentru a aduce cât mai mulți turiști în Suceava avem nevoie de obiective turistice și de evenimente. Și iată că acest eveniment, dar și celelalte care au loc în Suceava au darul de a aduce cât mai mulți turiști în municipiul nostru”, a precizat Lungu.