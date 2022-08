Sâmbătă, 13 August 2022 (13:04:58)

O femeie de 38 de ani, din Gorj, dar care trăiește În Vatra Dornei, în concubinaj cu un localnic în vârstă de 41 de ani, i-a pus de pomană pe drumuri pe polițiști. Femeia a publicat pe contul ei de Facebook o înregistrare video în care se vede că este efectiv snopită în bătaie, cu pumni și picioare, de propriul concubin. A postat și un text: ”Bravo Cristi Avram!!!! Ai comis-o din nou! Bei și mă lași pe stradă cu copilul după ce eu am grija de copiii tai! Să îți fie rușine ordinar de om ce ești! Îmi ameninți copilul că dacă vin cu el acasă din spital mi-l omori! Ce fel de tată ești mă????!!Stau pe la ușă noaptea de frica și teroarea ta!!!! Copilul meu e la spital singur și nu mă lași să îl aduc acasă mă acuzi că mă duc să mă culc cu bărbați!!!!! Oricât ar fi de umilitor trebuie să vadă toată lumea că ăsta ești tu cel real! M-am saturat sa mă prefac că viața e roz lângă tine! Asta e realitatea!!”. Postarea are peste 1.700 de distribuiri și zeci de comentarii, în care cei mai mulți urmăritori îi cer să nu îl ierte pe agresor și să își vadă de viața ei. Filmulețul și textul au fost publicate pe data de 11 august, la ora 0.10, iar polițiștii s-au autosesizat. Pe data de 11 august femeia a fost examinată de un medic legist, care a stabilit că are nevoie de5 zile de îngrijiri medicale, dar și că leziunile suferite nu i-au pus în primejdie viața. Polițiștii spun că de la începutul anchetei femeia a avut o atitudine oscilantă, care a culminat cu ziua de 12 august când și-a retras plângerea și a spus că nu mai are nici un fel de pretenții de natură penală sau civilă în cauză, că s-a împăcat cu concubinul și dorește să trăiască împreună cu el. Mai mult ea rămas în casa din Vatra Dornei care aparține bărbatul, iar acesta a plecat spre o țară din Occident.