Frustratul genial

Toată viaţa mea s-a desfăşurat, şi încă se mai desfăşoară, printre oameni. Mulţi oameni, de toate categoriile imaginabile, de la cei mai săraci şi mai amărâţi şi mai neşcoliţi şi mai vai de capul lor, până la nivelul suprem (şefi de state, de guverne, regi, chiar şi un Împărat - al Japoniei, desigur, alături de care am petrecut două zile şi două nopţi cândva, când i-am fost şi lui translator oficial), ceea ce vorbeşte de la sine despre faptul că am deprins ştiinţade a "citi" omul încă de la prima sa apariţie: după călcătură, după cum se îmbracă, după cum deschide gura. Am lucrat cu oameni ca translator, ca agent de turism, cafotbalist, ca profesor, caziarist, cadee-jay. De aceea, atunci când afirm despre cineva, indiferent cine, că este prost sau deştept, educat sau mârlănoi, civilizat sau dimpotrivă, sincer sau mincinos, plăcut sau antipatic până în străfunduri, de regulă nu mă înşel. Sigur că sunt subiectiv, şi adesea îngroş anume trăsături, mai ales ale celor pe care nu pot să-i înghit. Şi, dincolo de orice, detest semidoctul cu pretenţii de mare sculă, infatuatul care se crede buricul pământului pentru simplul fapt că în juru-i se aflăalţii suficient de tolomaci ca să-l creadă, fie din interes, fie pentru că sunt chiar mai proşti ori mai nesimţiţi decât el. Vă amintiţi cum explicam, tot aici, în multe rânduri, că derbedeul frustrat dar infatuat la extrem, numit Dan Petrescu, după ce s-a lamentat cabocitoarele pe marginea gropii, ani la rând, că îl furătoţi arbitrii şi că aşteaptă VAR cape sfintele moaşte, odată adus, va găsi tupeul şi nesimţirea de a grohăi că îl furăşi VAR!? Vă amintiţi, da? L-aţi ascultat pe golan alaltăieri cum explică, fără ruşine, că arbitrii i-au furat 3 puncte din 12 cu ajutorul VAR!? Băi Petrescule, da' fotbalu' cine ţi l-a furat, nenică? Fiindcă mizeria aia de joc de căcănari, la pândă după un 1-0, n-are, băi, nimic de a face cu fotbalul, pricepi asta, genialu' naibii?