Eveniment

Ziua Imnului Național a fost sărbătorită, vineri, în Piața Tricolorului din centrul municipiului Suceava, printr-un ceremonial militar și religios. La ceremonial au fost prezenţi oficialități, reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și câteva zeci de suceveni. Ceremonia a început cu o slujbă de binecuvântare pentru poporul român, oficiată de un sobor format din cinci preoți. Au urmat apoi alocuțiunile oficialităților județene și locale, prefectul județului, Alexandru Moldovan, transmițând mesajul premierului Nicolae Ciucă cu prilejul Zilei Imnului Național al României.

A urmat apoi vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă, care le-a transmis celor prezenți că această sărbătoare dedicată Imnului Național al României, unul dintre simbolurile poporului român, este un prilej de a vorbi și de a evoca o serie de momente din istoria României. „Asta deoarece Imnul Național a însoțit poporul român în istoria sa în momente cruciale, pornind de la Alexandru Ioan Cuza, Războiului de Independență sau cele două războaie mondiale. Astăzi am bucuria să vă spun, să aduc în discuție, emoția pe care am văzut-o la tinerii care au urcat pe cea mai înaltă treaptă a unor competiții sportive. Tinerii care se constituie în momentul acesta într-un adevărat model, nu numai pentru tânăra generație. Am văzut cu câtă emoție ascultau și intonau Imnul Național și însoțeau cu privirea Tricolorul înălțându-se pe cel mai înalt catarg. Este încă o emoție, încă un motiv de a ține la aceste simboluri, de a le omagia și de a face tot ceea ce este posibil pentru a prețui tot ce a fost istoria poporului român”, a spus Niculai Barbă.

La rândul său, primarul Sucevei, Ion Lungu, a transmis că Imnul Național este unul dintre principalele simboluri ale României, un simbol care reflectă cel mai bine mândria de a fi român. „Imnul României s-a cântat pentru prima dată la Râmnicu Vâlcea, în 1844, dar el a fost martor de-a lungul istoriei la toate evenimentele importante. Imnul național s-a intonat atunci când au fost înscăunați regii României, și la Revoluția din 1989, iar după revoluție s-a adoptat din nou ca Imn Național <Deșteaptă-te, Române!>. Un imn care reflectă istoria, tradițiile, luptele pe care le-a dus poporul român. Un imn pe care trebuie să îl cinstim, trebuie să îl prețuim, trebuie să fim mândri de el. Trebuie să fim mândri de Imnul Național al României”, a mai declarat Ion Lungu.

La ceremonialul de vineri au mai fost prezenți subprefectul Cristian Șologon, șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi, Ionel Postelnicu, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, Costică Ghiață, precum și reprezentanți ai Filialei Județene „Plăieșii” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. În final, participanții au asistat la o defilare a detașamentelor Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava, Școlii de Subofițeri Jandarmi din Fălticeni, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și fanfarei municipiului Suceava.