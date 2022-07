Decizie

Inspectorul Mihai Reman, numit acum câteva luni la conducerea Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier (ISCTR) Suceava, deși era judecat într-un dosar de conducere sub influența alcoolului, și-a aflat pedeapsa finală, una care nu îi este favorabilă.

Curtea de Apel Suceava a admis apelul procurorilor de la Rădăuți și a desființat în parte sentința Judecătoriei Rădăuți, în sensul că a fost anulată pedeapsa de 10 luni de închisoare și decizia de amânare a aplicării pedepsei.

Mihai Reman a primit 1 an de închisoare pentru comiterea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Diferența dintre cele două sentințe este foarte mare. În cazul primei sentințe pedeapsa nu se aplica, fiind amânată, în timp ce în urma deciziei definitive a Curții de Apel Suceava condamnarea, chiar dacă cu suspendare, va fi trecută în cazier și își va produce efectele. În mod normal, inspectorul își va pierde funcția.

În termenul de încercare de 2 ani inculpatul are de respectat mai multe interdicții și obligații.

Mihai Reman a fost numit la conducerea ISCTR Suceava în data de 25 mai, în locul lui Florin Homiuc, care a fost schimbat fără nici o explicație și fără a exista vreo evaluare sau vreun control în cadrul căruia să se constate deficiențe.

Mihai Reman a fost prins beat la volan de un echipaj rutier, iar probele biologice au indicat o alcoolemie de puțin peste 1 la mie. Nu foarte mare, însă în orice caz peste limita de contravenție.

În mod greu de explicat logic, acesta a fost numit șef la instituția de control trafic, în timp ce era judecat în acest dosar.

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR- este organismul tehnic permanent specializat în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor, asigurând la nivel naţional inspecţia şi controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere.

