Demers

Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a participat, în orașul Siret, la o întâlnire la care au fost prezenți șeful vămilor din România, un secretar de stat din Ministerul de Interne și un reprezentant al Poliției de Frontieră din Ucraina și Republica Moldova. Gheorghe Flutur a precizat că discuția a fost aplicată, pentru deblocarea coloanelor de tiruri de la Siret, dar și din alte puncte vamale aflate la granița cu Ucraina și Republica Moldova. „La intrare în Siret avem aproape 20 de kilometri de tiruri. Am cerut părții ucrainene să accelereze procesarea datelor și ne-au promis că zilele următoare vor suplimenta numărul de lucrători vamali. Și la paritate și noi vom face același lucru”, a spus Flutur. El a arătat că o soluție este grupa tirurilor în funcție de marfa transportată, adică tiruri goale, cisternele de combustibili sau cele cu mărfuri perisabile. Președintele CJ Suceava a precizat că în acest fel se va face o procesare mai rapidă a tirurilor astfel încât acestea să poată intra mai ușor în Ucraina. „Același lucru se va întâmpla și la intrare în România, în special cu tirurile care vin pline cu cereale, în așa fel încât să găsim soluții de fluidizare. De asemenea, mi-am exprimat îngrijorarea, ca șef al administrației județene, că această coadă are 20 kilometri în interiorul județului Suceava, perturbă traficul din județ, inclusiv al localnicilor, motiv pentru care trebuie găsite soluții”, a mai declarat Gheorghe Flutur. El a adăugat că o altă soluție este și suplimentarea personalului din puncte de frontieră. „Am cerut și grăbirea deschiderii punctelor de frontieră de la Vicovu de Sus, de la Ulma și de la Racovăț, în județul Botoșani. Trebuie spus că la întâlnire au fost și reprezentanți ai Comisiei Europene, care au promis că punctele de frontieră din partea ucraineană vor primi finanțare începând cu 24 iulie, pentru că ei mai au ceva de terminat. Această finanțare înseamnă un drum de circa 7 kilometri la Crasna în Ucraina, pereche cu Vicovu de Sus și dincoace la Racovăț, în zona Dorohoi, tot în interiorul țării vecine. Dar până atunci am cerut să se circule chiar pe drumuri pietruite dacă coloanele de tiruri sunt prea mari”, a declarat președintele CJ Suceava. El a precizat că a ținut să fie prezent la această întâlnire pentru că îl interesează găsirea de soluții pentru deblocarea traficului în vama Siret. „Solicitarea mea expresă a fost să stabilim termene concrete, cu responsabili, pentru a debloca ceea ce se întâmplă astăzi în vama Siret”, a încheiat Gheorghe Flutur.