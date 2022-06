Șansă

Un copil în vârstă de 11 ani, din Vatra Dornei, care s-a lovit puternic la cap după ce a căzut cu bicicleta, a fost salvat datorită intervenției prompte a paramedicului SMURD Cristian Landa, de la Detașamentului de pompieri Vatra Dornei, aflat întâmplător în apropiere.

Povestea a fost făcută publică de ISU „Bucovina” Suceava, pe pagina oficială de facebook. Plutonierul adjutant Cristian Landa, aflat în timpul liber, era pe peronul gării din Vatra Dornei, când un puști pe bicicletă a trecut în mare viteză pe lângă el. La nici 50 de metri distanță copilul a căzut și a rămas nemișcat. „Câteva voci s-au auzit în surdină: <Așa-i trebuie! Gonesc ca nebunii copiii ăștia!> Și totuși, ceva nu era în regulă... Băiatul nu mișca deloc”, a relalat Cristian Landa, care a mers imediat să vadă ce-i cu băiatul.

Acesta scâncea, sângele îi șiroia din nas, dar a putut răspunde întrebărilor paramedicului. I-a spus că îl cheamă Andrei, are 11 ani și că îl doare tare capul. Era lovit „destul de urât la cot și la picior”, dar problema cea mai mare era lovitura la cap.

Cristian Landa a sunat la 112 și l-a așezat pe băiat în poziția de siguranță. Atunci a observat o umflătură serioasă în partea stângă a capului. „Dintr-o dată, Andrei a început să caște, iar mișcările îi erau întârziate, cu vizibile semne de somnolență”, a povestit Cristian. Paramedicul a suspectat imediat un traumatism cranian acut închis și a solicitat la 112 trimiterea celui mai apropiat echipaj de ambulanță.

În câteva minute, o ambulanță a sosit pe peronul gării și l-a preluat pe copil. Cristian a plecat după el, la Centrul de Primiri Urgențe Vatra Dornei. Aici băiatul a început să vomite, un alt semn de agravare a stării sale. Între timp, mama lui, însărcinată în luna a șaptea, a ajuns și ea la spital. Văzând starea gravă a lui Andrei, a intrat în panică și i s-a făcut rău. Paramedicul a lăsat cadrele medicale să se ocupe de Andrei, iar el a preluat-o pe mamă. I-a luat tensiunea, a comunicat permanent cu ea și a liniștit-o. Ulterior, mama și copilul au fost transferați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Aici, după investigații la computerului tomograf, Andrei a fost dus direct în sala de operații, cu un hematom parietal uriaș și cu o fractură craniană.

Au trecut câteva zile în care Cristian a ținut legătura permanent cu mama băiatului. Evoluția stării sale de sănătate a fost, din fericire, una favorabilă și Andrei a fost externat 5 zile mai târziu, pe picioarele lui.

La revenirea la spital pentru control medical, Cristian și Andrei s-au întâlnit din nou. De data aceasta, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, unde pompierii militari suceveni i-au făcut cadou un set complet de protecție, cu cască, genunchiere, cotiere etc, pentru atunci când se va urca din nou pe bicicletă.

Mai mult, i-au făcut un tur de onoare printre autospecialele de intervenție și i-au povestit întâmplări din activitatea lor.

„Ne bucurăm pentru Andrei și îi dorim viață lungă și lipsită de griji! Trecând peste această cumpănă, e clar că Dumnezeu are planuri mari cu el... Se spune că cine salvează o viață, salvează o lume! Nu este singura viață salvată de pompierul dornean. Sigur, nici ultima... Dar vrem să-i mulțumim lui Cristian, pentru că lumea are nevoie de oameni ca el. Lumea are nevoie să fie salvată...”, este mesajul transmis de ISU Suceava.