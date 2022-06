Eveniment

Evenimentele derulate cu ocazia aniversării a 500 de ani de la prima sfințire a Bisericii Monument din Părhăuți, comuna Todirești, au continuat duminică, în cea de a doua zi consacrată marii sărbători. Sfânta Liturghie, desfășurată la orele dimineții, a adunat sute de credincioși în curtea Bisericii Mănăstirii „Duminica Tuturor Sfinților” din Părhăuți, unde peste 30 de preoți, în frunte cu ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților și PS Damaschin Dorneanul, Părintele Vicar al aceleiași arhiepiscopii, au condus slujba.

După orele prânzului, începând cu ora 15.00, în centrul satului Părhăuți a avut loc întâlnirea și revederea fiilor satului, în cadrul unui spectacol artistic susținut pe scena special amenajată pentru eveniment în localitate. Emoția întoarcerii pe meleagurile natale i-a făcut pe localnici să retrăiască clipe de neuitat din anii copilăriei și adolescenței, în cadrul unui frumos program artistic de muzică populară. Primarul comunei Todirești, Mugurel Bocancea ne-a vorbit despre această mult așteptată zi: ”Foarte mulți din fiii satului s-au întors acasă pentru acest eveniment, au venit din America, din Canada, din Germania, de prin Anglia, din București, Timișoara, de unde sunt plecați. Lumea vine după doi ani de pandemie, iar cu acest spectacol deosebit cred că am venit foarte bine în întâmpinarea lor. Sunt 500 de ani de atestare, e un eveniment foarte important și trebuia să ne ridicăm la înălțimea lui prin realizarea unei slujbe a Sfintei Liturghii deosebite, prin invitarea ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților și a PS Damaschin Dorneanul, Părintele Vicar al aceleiași arhiepiscopii. Pentru realizarea acestui eveniment am primit donații din străinătate de la oameni care au pus suflet, cum este domnul Vasile Bădăluță, care mă suna seară de seară pentru a întreba despre derularea pregătirilor. La simpozionul și lansarea de carte de sâmbătă, am fost foarte plăcut surprins de prezența unui număr mare de oameni în sala Căminului Cultural, care a devenit neîncăpătoare. Ansamblul ”Lăutarii” dirijat de maestrul Nicolae Botgros reprezintă cireașa de pe tort, pentru că am mers pe brand și am vrut să le oferim oamenilor acasă la ei un spectacol unic, pentru o sărbătoare unică, o dată în viață.”

Un spectacol folcloric pe măsura marii sărbători jubiliare

Prima parte a spectacolului a aparținut Ansamblului ”Ciprian Porumbescu” din Suceava, cu o întreagă pleiadă de soliști și melodii din repertoriul bucovinean. În jurul orei 16.00 și-a făcut apariția, tocmai de la Chișinău, Ansamblul ”Lăutarii”, condus de maestrul Nicolae Botgros.

Locuitorii satului și cei întorși plini de nostalgia rememorării anilor de tinerețe au petrecut clipe de neuitat în compania artiștilor din Moldova, care au prezentat publicului un repertoriu de neuitat din peisajul muzicii populare românești. Unul din cei porniți în viață din vatra istorică a Părhăuțiului, Constantin Pentilescu

ne-a spus: ”Pentru noi, locuitorii comunei, această sărbătoare înseamnă un lucru foarte mare. Foști locuitori ai comunei au venit de peste tot și e o mare bucurie, pentru că am reușit să mai alungăm gândurile rele pentru ce se întâmplă în jurul nostru, ne-am relaxat și am mai uitat de problemele noastre.” Manifestarea de la Părhăuți a fost dedicată „Anului Jubileu – Moștenirea Mușatină – credință, cultură, istorie”, închinat cinstirii „memoriei acelora care, în vremuri uneori mai puțin prielnice, au înălțat monumente cu o valoare culturală inestimabilă, recunoscută pe plan național și internațional”.