A plecat la Ceruri

Compozitorul, dirijorul și folcloristul George Sîrbu a murit vineri dimineață, la vârsta de 85 de ani. Maestrul George Sîrbu a absolvit Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu“ București, în anul 1973. Între anii 1961 și 1979 a activat ca dirijor al Orchestrei de muzică populară a Ansamblului folcloric „Ciprian Porumbescu“ Suceava. În perioada 1980-1989 a fost dirijor și director al Orchestrei de muzică populară „Plaiurile Bistriței“ Bacău, iar între anii 1983 și 1984 și în 1989 a lucrat cu Ansamblul folcloric „Ciocârlia“ București.

În 1990-1995 a fost numit dirijor, director și secretar muzical la Ansamblul folcloric „Ciprian Porumbescu“ Suceava. În 1990, înființează Ansamblul „Balada“ din Suceava, cunoscut din anul 2002 sub titulatura de Ansamblul de copii și tineri „Balada Bucovinei“, care s-a remarcat cu numeroase realizări culturale: spectacole, albume audio, emisiuni de televiziune și de radio.

În 2002, dirijorul înființează Fundația Culturală „George Sîrbu“ pentru promovarea, conservarea tradițiilor folclorice și religioase din Bucovina și

Moldova.

Amintiri

Distinsul muzician George Sîrbu a fost mereu înconjurat de foarte mulți artiști consacrați din județul Suceava și nu numai. Mulți artiști îi sunt recunoscători maestrului, pentru că activitatea lor artistică este legată de activitatea dirijorului și folcloristului George Sîrbu.

Maestrului George Sîrbu îi revine marele merit de a fi descoperit și promovat foarte mulți interpreți și instrumentiști extrem de valoroși, printre care Sofia Vicoveanca, Margareta Clipa, Viorica Macovei și Angelica Flutur. Fiecare are cuvinte de mulțumire și recunoștință pentru cel care le-a fost mentor în plan artistic.

„Eu am venit la Suceava în 1970, când făceam liceul, și atunci l-am cunoscut pe maestrul George Sîrbu, prin intermediul fratelui domniei sale Constantin Sîrbu. Maestrul a văzut în mine acea naturalețe a cântecului din zona mea. Eu cântam doar la clarinet și dumnealui m-a sfătuit să cânt și la instrumentele tradiționale. Ceea ce am și făcut și îi sunt recunoscător pentru asta, ca și pentru toate celelalte sfaturi pe care mi le-a dat. De altfel, eu încă mă mai sfătuiesc cu domnia sa în plan artistic, iar aceste sfaturi sunt neprețuite pentru mine”, a declarat la un moment dat poliinstrumentistul Leonard Zamă.



Vârful carierei artistice a lui George Sîrbu a constituit-o perioada în care acesta a condus Ansamblul Artistic Profesionist ”Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava. Cei care cunosc acea perioadă ne-au spus că a fost perioada cea mai prolifică din istoria acestei instituții culturale, cunoscută drept ”generația de aur” de artiști profesioniști de Suceava, cunoscută și apreciată pretutindeni în țară și peste hotare. În consecință, maestrul George Sîrbu nu va putea fi niciodată separat de această instituție, deși a ieșit de mulți ani la pensie. „În anul 2009, când au fost sărbătoriți 55 de ani de activitate artistică a Ansamblului Artistic Profesionist <Ciprian Porumbescu>, am dirijat din nou această orchestră, în deschiderea spectacolului, și am simțit preț de câteva clipe că timpul s-a oprit în loc. Mi-ar plăcea să fac același lucru și în cadrul spectacolului de pe 20 aprilie. Deși am împlinit de curând 80 de ani, simt că mai am încă multe de oferit publicului iubitor de folclor autentic”, a declarat, cu emoție, maestrul George Sîrbu, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, în 2017, când a avut loc spectacolul folcloric omagial „Maestrul George Sîrbu, o viață dedicată folclorului românesc”.

După ce a ieșit la pensie de la Ansamblul Artistic Profesionist ”Ciprian Porumbescu” Suceava, George Sîrbu a înființat Ansamblul Folcloric de Copii și Tineri ”Balada Bucovinei”, pe care l-a coordonat alături de fiica sa, Oana Sîrbu Botezat. În cei peste 25 de ani de activitate, maestrul a lucrat cu peste 800 de copii la „Balada Bucovinei”. Printre interpreții care s-au format în cadrul ansamblului se numără Lucica Păltineanu, Sorin Filip, Frații Reuț, Nicoleta Cojocaru, Lavinia Chirilă, Gavril Dorneanu, Alexandru Recolciuc etc.

În cadrul spectacolului de pe 20 aprilie 2017, organizat de Mihaela Bârsan, renumitul muzician a primit mai multe distincții. Dintre acestea amintim includerea lui George Sîrbu în Cartea Valorilor Bucovinene a Prefecturii Județului Suceava și un premiu de excelență pentru întreaga activitate din partea Primăriei municipiului Suceava.

„Am fost copilul de suflet al Domniei Sale, pe care l-a învățat tot ceea ce trebuie ca să reușească în plan artistic”

În aceste momente de tristețe, Mihaela Bârsan, inițiatoarea Proiectului „10 pentru folclor”, a spus: „Umăr lângă umăr... așa am fost în ultimii 14 ani. Prima mea emisiune de televiziune, prima lansare de carte, primul meu spectacol aniversar se leagă de maestrul George Sîrbu - am fost copilul de suflet al Domniei Sale, pe care l-a învățat tot ceea ce trebuie ca să reușească în plan artistic. Îi datorez enorm de multe lucruri și la ultima noastră întâlnire, la 85 de ani de viață, pe 5 februarie, atunci când l-am vizitat acasă împreună cu primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, am discutat despre un nou proiect... L-am amânat pentru că aveam de făcut 10 pentru folclor la București, împreună cu Televiziunea Publică. Regretele sunt tardive, dar voi face tot ceea ce ține de mine să păstrăm vie memoria și activitatea prestigioasă a iubitului nostru maestru, George Sîrbu.”

Mesaj din partea Centrului Cultural Bucovina:

„Drumul spre Legendă și spre nemurire...”

Compozitorul, dirijorul și folcloristul George Sîrbu, una dintre personalitățile de geniu a acestor ținuturi, apreciat ca fiind unul dintre cei mai importanți dirijori de orchestre populare din ultima jumătate de veac și „unul dintre cei mai autorizați culegători de folclor din Moldova”, ne-a părăsit pentru totdeauna. Remarcabil tălmăcitor al creației populare, intuind în adâncuri forța expresivă a folclorului românesc, a propagat, alături de lucrările sale, care se bucurau de un incontestabil prestigiu, și creațiile unor compatrioți ai săi, atrăgând astfel atenția asupra tinerei generații de interpreți și a școlii muzicale românești.

George Sîrbu a fost unul dintre cei mai de seamă dirijori contemporani de orchestre populare, iar bagheta sa emana încredere, lumină și forță. Măiestria sa dirijorală s-a caracterizat prin profunzimea redării sensului operei artistice, a filonului emoțional ancestral și prin limpezimea concepției, prin sobrietatea, suplețea și expresivitatea gestului.

Prima dată a scris muzică ușoară, iar de la vârsta de 18 ani a început să culeagă folclor mergând prin vetrele folclorice ale Bucovinei. A cules folclor poetic, coregrafic, muzical, pentru că la acel moment avea și un coregraf în echipă, un solist sau doi și un instrumentist. Așa a realizat aproape anual repertorii noi și creații de folclor consacrate, aproape de autentic, iar în anul 1964 a început înregistrările la studiourile radio din București.

A absolvit Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” din București în anul 1973.

Între anii 1961 și 1979 a activat ca dirijor al Orchestrei de muzică populară a Ansamblului „Ciprian Porumbescu” Suceava, iar în perioada 1980 -1989 a fost dirijor și director al Orchestrei de muzică populară „Plaiurile Bistriței” din Bacău.

Între anii 1990 -1995 maestrul George Sîrbu a fost numit dirijor, director și secretar muzical la Ansamblul „Ciprian Porumbescu” Suceava, iar în 1990 a înființat Ansamblul „Balada”, cunoscut mai apoi ca Ansamblul de copii și tineri „Balada Bucovinei”, care a dat scenei folclorului românesc numeroși interpreți talentați.

Din anul 2002 maestrul George Sîrbu a înființat - având ca obiectiv promovarea și conservarea tradițiilor folclorice și religioase din Bucovina și Moldova - Fundația Culturală care-i poartă numele.

Spunea cândva Maestrul Sîrbu: “Am reușit să atragem în Bucovina oameni de calitate, personalități politice, împărați, regi. Un fel de legende ale timpului lor.”

Acum, iată, Maestrul George Sîrbu, împăcat cu sine și cu universul său miraculos, intră pentru totdeauna în legendă”.