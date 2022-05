Acțiune

După doi ani de întrerupere, un grup de studenți voluntari ai Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava a reluat acțiunile de igienizare a Parcului Național Călimani (PNC), organizate în parteneriat cu administrația spațiului protejat în baza unui acord de colaborare semnat în anul 2011.

În cursul zilei de miercuri un grup de studenți de la specializările Biologie, Afaceri internaționale, Nutriție și dietetică, Asistență managerială și administrativă, Limba și literatura engleză - Limba și literatura spaniolă, Media digitală și Planning of New Tourist Products and Destination Management, împreună cu un reprezentant Radio USV și un reprezentant Digital Media Center și însoțiți de lector dr. Codruț Șerban, au desfășurat o acțiune de voluntariat în aria Parcului Național Călimani. Inițiatorul parteneriatului, ranger voluntar al PNC și organizatorul activității a fost lector dr. Codruț Șerban, iar activitatea a constat în igienizarea traseului turistic Poiana Apa Rece – Vf. Lucaciu – Rezervația naturală 12 Apostoli - Gura Haitii. Pe anumite porțiuni de traseu voluntarii au acționat pentru degajarea arborilor doborâți de vânt și ninsori, pregătindu-l astfel pentru turiștii care îl vor parcurge în acest an. Coordonator al acțiunii din partea Parcului Național Călimani a fost ing. Cristinel Ortoanu, responsabil de turism și relația cu comunitățile, alături de doi rangeri, ecologist Camelia Valach și tehnician Gheorghe Airinei.

O parte dintre studenții voluntari au parcurs pentru prima data în viață un traseu montan și au primit explicații de la reprezentanții parcului despre marcajele traseelor turistice, simbolistica culorilor acestor marcaje și sfaturi privind echiparea corespunzătoare și informarea corectă înainte de a pleca pe munte. Ioana Daniela Ivan, studentă în anul I la Biologie, a declarat emoționată: ”Traseul din Parcul Național Călimani ne-a oferit o imagine spectaculoasă asupra florei și faunei din rezervație, a cărei frumusețe trebuie protejată. Suntem bucuroși și recunoscători că am avut șansa de a participa la această activitate, benefică atât pentru natură, cât și pentru noi.”

Totodată reprezentanții parcului le-au povestit despre însemnătatea parcului național, a rezervației naturale și științifice, despre pasiune și respect pentru munte, despre flora și fauna Călimanilor. Alexandru Nemțoi, student Media digitală, anul I și Radio USV, a spus despre momentele trăite la înălțime: „Muntele m-a atras întotdeauna mai mult decât marea, deoarece explorarea lui îmi oferă numeroase satisfacții. Asta și datorită faptului că am copilărit în zona Dornelor, în apropiere de Munții Călimani, în Dorna Arini. Activitatea de igienizare desfășurată astăzi în compania colegilor de la USV m-a dus pentru prima dată în rezervațiile acestui parc național. Am descoperit peisaje mirifice, m-am încărcat energetic pentru sesiunea care urmează și sunt mulțumit că am contribuit și eu la promovarea unui mediu înconjurător curat.”

Studenții au avut ocazia să observe în habitatul natural mai multe exemplare de viperă, li s-a vorbit despre rotitul cocoșului de munte și despre ritualurile precreștine care se practicau în zona de platou a Vârfului Lucaciu. La finalul zilei, alți doi rangeri ai PNC, ing. Dan Grigoroaea, doctor în domeniul Silvicultură, și ing. Benone Gavrilaș, au organizat un picnic în zona special amenajată la punctul de plecare pe Poteca tematică 12 Apostoli.