Misiune

Printre cei 100 de pompieri și salvatori francezi care au venit, sâmbătă, la Suceava cu două convoaie umanitare din partea Franței pentru Ucraina s-a aflat și un pompier de origine română, Eugen Georgescu. Este stabilit în Franța de 26 de ani, este antrenor la un club de polo pe apă, salvamar și pompier voluntar. Eugen ne-a spus că pentru el este „o mare onoare” că a fost selectat să ia parte la această acțiune. „Am fost ales prin departamentul pompierilor din zona Allier, pentru că sunt român și vorbesc românește. M-au ales pentru această misiune care se desfășoară în România, gândindu-se că pot fi mai mult de ajutor”, a declarat, duminică, la Suceava, Eugen Georgescu.

Tânărul a spus că a fi pompier voluntar în Franța înseamnă o muncă suplimentară față de ocupația de bază, dar are același statut și aceleași misiuni ca un pompier profesionist.

Despre includerea lui în convoiul umanitar care a venit în România pentru Ucraina, Eugen Georgescu a afirmat că a fost „o misiune foarte motivantă având în vedere logistica desfășurată; totul a mers bine și am ajuns cu bine la destinație”.

„Am plecat miercuri dimineață de la Paris și am ajuns aseară la Suceava. Am fost limitați la viteză pentru că avem camioane supergrele, am mers cu 90 de km/oră. Cea mai grea parte de drum a fost din Austria până la Deva, peste 700 de km parcurși. Am plecat dimineață devreme din Austria și am ajuns aici foarte târziu. Sunt 50 de vehicule, la care au trebuit făcute plinurile, asta ia foarte mult timp. A fost etapa cea mai lungă și a fost cel mai dificil pentru că a fost de trecut granița în România”, a povestit Eugen. El a subliniat aportul comisarului şef de poliţe Cristian Albinaru, de la PF Nădlac, care a facilitat derularea cu operativitate a formalităților de trecere a frontierei.

În ceea ce privește reacția pompierilor ucraineni față de autospecialele primite, Eugen Georgescu a spus că aceștia s-au declarat foarte mulțumiți pentru că sunt vehicule de intervenție rapidă, asemănătoare cu mașinile pe care le au și ei în dotare, astfel încât au cunoștințele necesare ca să le folosească.

Pompierii francezi s-au întors acasă duminică după-amiază, cu o cursă specială de la Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava.