Birocrație

Lucrările la pista de aterizare pentru elicopterele de salvare de pe Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava au fost finalizate și recepționate la sfârșitul anului trecut, însă heliportul UPU-SMURD va putea fi operațional cel mai devreme în toamna acestui an.

Managerul spitalului, dr. Alexandru Calancea, a declarat că etapa în care se află acum este cea a procedurilor de avizare și autorizare. Astfel, unitatea medicală a trimis către instituția tutelară, Consiliul Județean Suceava, documentația pentru completarea structurii spitalului și a schemei de personal, în sensul înființării posturilor pentru oamenii care vor deservi heliportul. Conform reglementărilor, heliportul trebuie să fie operațional 24 de ore din 24, 7 zile din 7, iar pentru aceasta va trebui să se lucreze în trei ture, fiecare cu cel puțin trei persoane. Într-o tură va lucra un angajat din personalul operațional și doi agenți de salvare (pompieri). În total, schema de personal are 13 posturi, din care 5 de personal operațional (manager responsabil heliport, manager de mentenanță, manager de siguranță, manager de calitate și responsabil cu securitatea aeronautică) și 8 posturi de pompier civil. Administratorul heliportului va fi managerul spitalului.

După aprobarea schemei de personal, documentația va fi trimisă la Ministerul Sănătății, apoi la Departamentul pentru Situații de Urgență, apoi, după avizul DSU, din nou la Ministerul Sănătății. După aprobare, posturile vor fi scoase la concurs și după ocuparea lor personalul va fi instruit pentru activitatea desfășurată. Dosarul cu documentația tehnică va fi trimis apoi la Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), care va trimite inspectori auditori la fața locului pentru verificări. În mod normal, conform prevederilor legale, AACR are termen de 120 de zile pentru rezolvarea unui dosar. Toți acești pași birocratici prevăzuți de legislație conduc la ideea că cea mai optimistă prognoză în privința primei misiuni de salvare cu elicopeterul, pe heliportul de la Suceava, ar fi în luna septembrie a acestui an.

Județul Suceava are peste 8500 de km pătrați și cea mai mare rețea de drumuri naționale din țară

De exemplu, heliportul de pe Spitalul Județean din Bistrița a fost finalizat în noiembrie 2020, a fost acreditat în august 2021 și a fost inaugurat, devenind operațional, în septembrie 2021. Funcționează cu aceeași structură de personal ca cea propusă de Spitalul de Urgență Suceava. Elicopterul care deservește spitalul din Bistrița are doi piloți și un echipaj medical format din medic și asistent, efectuează zboruri atât pe timp de zi, cât și de noapte, dar în condiții de vizibilitate bună, deci nu când este ceață.

La Suceava, demersurile pentru construirea heliportului au fost inițiate în anul 2019, pe baza analizei numărului de cazuri de la spital, a complexității acestora, dar s-au avut în vedere și relieful județului, rețeaua de drumuri și capacitatea de răspuns a celorlalte spitale din teritoriu. Județul Suceava are o suprafață de 8.553 km pătrați (al doilea ca mărime din țară), peste 760.000 de locuitori, din care doar 43,89 la sută domiciliază în mediul urban. De asemenea, infrastructura rutieră nu este dezvoltată, ceea ce face ca în anumite perioade din an - concedii, zile libere, sărbători locale, timpul de parcurgere a diferitelor localități să fie ridicat, cu implicații asupra transportului pacienților la spital. Rețeaua de drumuri publice din județ are 3.093 de kilometri, din care 631 km drumuri naționale (locul I la nivel național), cu 258 de km de drumuri europene; 1.136 de km de drumuri județene și 1.315 km de drumuri comunale, străzi etc. Dinamica accidentelor rutiere grave, cu persoane decedate și rănite, plasează județul nostru în top la nivel național.

Existența unui heliport SMURD cu destinație medico-sanitară facilitează atât transportul pacienților într-un timp mai scurt la Spitalul Județean de Urgență Suceava, cât și colaborarea cu alte unități medicale din țară și din străinătate, în vederea asigurării unei asistențe medicale la cel mai înalt nivel.