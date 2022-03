Se apropie primele meciuri ale Naţionalei, prilej de a ne lămuri care este viziunea noului selecţioner, care îi sunt opţiunile pe posturi şi cum va aborda cele două amicale din martie, în perspectiva primelor sale meciuri oficiale, din iunie, în Liga Naţiunilor. Din ceea ce am putut prinde din zbor, din cele câteva scurte declaraţii ale selecţionerului şi din dialogurile pe care domnia sa le-a purtat cu diverse personaje bănuite că vor fi convocate la lot. Poate vă amintiţi că încă de la numirea domnului Edward Iordănescu în această funcţie, pentru care în afaranumelui lu' tac'su nu ştiu ce îl mai recomandă, mi-am exprimat profundele îndoieli referitoare la prezumtivele performanţe, întrucât nu-mi amintesc cadomnia sa să fi pârjolit locul pe unde a călcat. În plus, orientarea sa către jucătorii-alibi (adică cei pe care îi poţi convoca deoarece au un fel de notorietate, iar dacă rezultatele sunt proaste, poţi da liniştit vina pe ei) este profund neliniştitoare, întrucât ăştia sunt tocmai cei care au ratat toate calificările cu putinţă în ultimii prea mulţi ani.

Se ştie că mai toţi antrenorii au fixaţii. La noi, evident că altfel decât la oamenii normali, selecţionerii se orientează către cei mai blegi, mai insipizi, mai incolori. În '70, când erau Dobrin, Dinu, Dumitrache etc., Angelo Niculescu îl venera pe... Radu Nunweiler! Mai apoi, feluriţi selecţioneri i-au văzut că mari fotbalişti pe Lupescu, pe Florescu, pe Maxim... apără, Doamne! Ăsta de acu' pare a fi vrăjit de neisprăvitul de Keşeru, etalonul meu suprem de loser, precum şi de Deac (din aceeaşi specie!), da-le-ar Domnul sănătate!, că dl Edward îi va convoca până pe la 114 ani dacă vor mai fi în stare să-şi lege neajutaţi şireturile! În plus, ideea de a transforma Naţionalaîn clinicăde recuperare psihică pentru toţi afectaţii (concret: portarul Nitu, despre care Edward a grohăit că va fi convocat doar ca să-i treacă prăbuşirile mentale) mă sperie de-a dreptul. Aşadar, probabil că vom defila, sub comanda lui Edward, cu deraiaţi, cu loseri şi cu fosile către o nouă şi răsunătoare necalificare. Hai România!