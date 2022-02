Tort cu forma oalei de ciorbă

Rădăuțeanca Cornelia Dumitrescu, creatoarea celui mai cunoscut fel de mâncare românesc, ciorba rădăuțeană, apreciată peste mări și țări, fiind răspândită peste tot unde au ajuns românii, a avut parte de o surpriză deosebită.

La împlinirea a 40 de ani de când ciorba rădăuțeană a fost trecută oficial în rețetarul restaurantelor din Suceava, primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a „surprins-o” când era la masă, cu familia, chiar în restaurantul în care a fost servit pentru prima dată acest fel de mâncare – fostul Nordic, actualul Național.

Iar pentru a marca deosebitul moment, i-a oferit un cadou pe măsură – un tort mare, în forma unei oale de ciorbă, pe care a fost inscripționat mesajul „ciorbă rădăuțeană” și „40 de ani”, împreună cu un buchet de flori, felicitări și urări de bine.

Reprezentantul administrației locale a ținut astfel să-i mulțumească Corneliei Dumitrescu pentru activitatea de „ambasador” al Rădăuțiului, pe care l-a făcut cunoscut peste tot unde s-a servit și ciorba care îi poartă numele, dar și pentru activitatea prestată într-o viață de om în care a performat în arta culinară.

„Sunt foarte bucuroasă și sunt extraordinar de emoționată că mi-au făcut așa o surpriză. În viața mea nu am avut așa o surpriză... cu toate că am mai dat interviuri la televiziuni și ziare, nu am avut emoții așa mari ca astăzi”, a spus Cornelia Dumitrescu, care este și „Cetățean de Onoare al municipiului Rădăuți”.

Acțiunea de sărbătorire a activității sale vine ca o completare a mulțumirilor adresate în numele municipalității.

Cum a apărut ciorba rădăuțeană și poveștile din cei 40 de ani de existență a ei:

https://www.monitorulsv.ro/Reportaj/2022-02-14/Ciorba-radauteana-implineste-40-de-ani-de-cand-a-intrat-in-meniurile-restaurantelor-din-Bucovina-cucerind-intreaga-lume