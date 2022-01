Păsări exotice

Șase familii de struți, formate dintr-un mascul și câte două femele, aleargă prin țarcurile unei ferme din Frătăuții Noi, atrăgând privirile sătenilor, dar și ale copiilor care ajung uneori prin zonă. Au ajuns aici în urmă cu câțiva ani după ce Dorel Horodnic a transformat un hobby într-o afacere care începe să dea și roade. Lucrurile au devenit serioase în momentul în care proprietarul fermei a urmat o serie de cursuri de specializare în Germania, țară în care muncește și își petrece cea mai mare parte a timpului.

”Am participat la două cursuri de specializare în Germania, unul de creștere și altul de tăiere, am dat examene și am obținut diplome și am zis să încep o afacere în domeniu”, a mărturisit Dorel Horodnic modul cum a început să crească struți. Între timp, a achiziționat cei 18 struți pe care îi are în prezent, de la ferme de profil din Sebeș, Mangalia sau Satu Mare, dar și din Germania, iar toate păsările s-au adaptat fără prea mari probleme. Proprietarul fermei de la Frătăuții Noi spune că trebuie cunoștințe temeinice despre struți și cum se cresc aceștia, începând de la ou, pui, tineret și până la struții reproducători. Nu și-a făcut reclamă la afacerea cu struți, dar oamenii au aflat deja de existența acestei ferme, iar cererile de ouă și carne nu au întârziat să apară, inclusiv pentru pene, piele, dar și pentru gheare.

Cu cât se vinde un ou și un kilogram de carne de struț

Nici măcar prețurile nu sunt un impediment, mai ales pentru cei care știu să aprecieze produsele. ”Un ou de struț are între 1,3-1,8 kilograme, adică cât 20 sau 25 de ouă de găină și se vinde cu 80-100 de lei. Un kilogram de carne pentru gulaș se vinde cu 60-70 de lei, urmează carnea pentru steak, cu prețuri de 100-120 de lei/kg, în timp ce carnea file ajunge chiar și 150 de lei/kg”, a arătat Dorel Horodnic. Bărbatul a arătat că există piață de desfacere, mai ales că are și câteva relații în afară. Pentru că și-a dat seama de oportunitățile unei astfel de afaceri consideră că trebuie să se axeze pe creștere și o producție mai mare pentru a face față cererilor venite în special din străinătate, deși interese există și în țară.

Dansul masculului, un spectacol pe cinste

Și după un început mai greu, afacerea cu struți a prins avânt. Așa se face că acum a ajuns în al șaselea an de când struții au devenit ceva obișnuit pentru ferma de la Frătăuții Noi. Păsările pot ajunge și la vârsta de 70 de ani, iar productivitatea pentru ouă este până la 40-45 de ani. Cei 18 struți au vârste începând de la doi ani și jumătate, în timp ce ”bătrânul” are 5 ani și jumătate. Au 120-150 de kilograme la maturitate și sunt din specia struților africani. Păsările pot atinge și doi metri înălțime și sunt cu adevărat impresionante.

La fel de încântătoare și atractive sunt și dansurile masculilor care vor să impresioneze femelele. Își înfoaie penele și se așază pe pământ, iar gâtul lung li se mișcă rapid în stânga și în dreapta în acest dans aproape ritualic. Tot cu ajutorul penelor, în special cele din coadă, struțul mascul transmite și alt mesaj. ”Nu sunt agresivi, poate doar dacă vine vreun grup mai mare de oameni străini, poate doar așa, dar în rest nu am avut probleme. Când sunt nervoși se înfoaie și își ridică coada, mai ales ei, masculii, care își apără teritoriul”, a dezvăluit Nicolai Horodnic, vărul proprietarului și omul care are grijă de aceste păsări de dimensiuni mari. Acesta a mai spus că îngrijirea struților nu este o muncă dificilă, iar aceștia nu sunt pretențioși, hrana fiind alcătuită din ierburi, în proporție de 70%, în timp ce diferența este asigurată din cereale.

Maternitate pentru viitoarele familii de struți

Dorel Horodnic a devoalat și planurile de viitor în ceea ce privește ferma de la Frătăuții Noi. ”Mai am o locație, unde am început să construiesc o maternitate de struți, unde vreau să fie și agroturism, iar oamenii care vor veni, inclusiv cu copii, să vadă cum crește și cum se reproduce un struț”, a precizat Dorel Horodnic. În noua clădire care este aproape de finalizare vor fi amplasate clocitori automate, cea mai mare cu o capacitate de 75 de ouă, din care în această primăvară va ieși o nouă generație de struți. O parte vor rămâne la fermă pentru că proprietarul și-a propus să crească numărul familiilor de struți la 10. Celelalte păsări vor fi vândute celor interesați, dar există și posibilitatea de a fi crescute până ating o greutate suficient de bună pentru abatorizare.

În ceea ce privește ouăle care nu vor fi bune pentru eclozare, conținutul va fi scos, iar ”carapacea” va ajunge la încondeietorii de ouă. Pe principiul nimic nu trebuie risipit. Sau exemplul unui hobby transformat într-o afacere care tinde să fie una de succes.