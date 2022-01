Luni, 17 Ianuarie 2022 (14:14:18)

Alexandru Hoffman, în vârstă de 5 ani, cu grave probleme de sănătate, are nevoie urgent de transplant de celule stem, procedură costisitoare pe care părinții lui nu au cu ce să o plătească.

Costurile totale ale tratamentului/procedurilor ajung la circa 40.000 de euro. Mama băiețelului, suceveanca Simona Hoffman, locuiește la Londra de mai mulți, împreună cu soțul și cei doi copii, Paul, în vârstă de 13 ani, și Alexandru, în vârstă de 5 ani, dar vin destul de des la Suceava, acasă.

Femeia este disperată pentru că nu a reușit să adune suficienți bani pentru a-l duce pe fiul ei la Kiev, la o clinică unde copilul ar putea beneficia de transplant de celule stem. „Alex suferă de autism - tulburarea de spectru autist (TSA) - non verbal. La ultima evaluare i s-a adăugat și retard mental. A fost diagnosticat cu autism la aproape 3 ani. Nici în ziua de azi nu vorbește, are probleme cu vederea, are intoleranță alimentară. Pentru acești copii există transplantul de celule stem, care se face la Kiev și costă 12.000 de dolari un transplant. Alex ar avea nevoie de 3 transplanturi, pentru că are mai multe de <reparat>. Noi locuim la Londra, de 13 ani, dar de 3-4 ori pe an venim în România, acasă la noi. La Londra, Alex merge la școala pentru copii cu handicap”, ne-a povestit mama lui Alex, rugându-ne să publicăm povestea copilului, pentru ca cei care vor citi și vor empatiza cu suferința micuțului să doneze orice sumă de bani pentru ca băiețelul să fie dus la Cell Therapy Center EmCell, Strada Metrolohichna nr. 40 A, Kiev – Ucraina, pentru transplant.

„De la aflarea diagnosticului, a început o luptă foarte grea și costisitoare - tratamente zi de zi, iar viața noastră s-a schimbat radical: nopți nedormite, crizele de plâns foarte lungi, alergiile și intoleranțele alimentare care îl fac să aibă o dietă foarte strictă. Alex înțelege lumea diferit, îi este teamă de multe lucruri din viața de zi cu zi, care pentru noi sunt normale, iar când face crize noi nu știm ce îl doare sau ce vrea, pentru că nu vorbește. Copilul nu poate mânca normal ca toți copiii, mâncarea lui fiind foarte limitată și completată cu suplimente, care sunt foarte costisitoare. La 5 ani, Alex încă are nevoie de pampers”, a mai adăugat mama lui Alexandru, care poate fi găsită la adresa de Facebook: https://www.facebook.com/simonatiby.hoffman

Alex are nevoie de transplantul de celule stem la clinica din Kiev, care i-a dat acceptul, dar asta presupune ca părinții să adune cât mai repede 40.000 de euro. „Un euro poate face diferența și îl poate ajuta pe Alexandru să ajungă la clinica din Kiev. Vă rog să ne ajutați! Le mulțumim din suflet tuturor celor care sunt alături de noi”, este mesajul unei mame disperate.

Vă prezentăm conturile unde puteți face donații: Cont Revolut GBP - Tiberiu Hoffman, 68363451, Sort code 04-00-75: Cont Revolut Euro - Tiberiu Hoffman, IBAN - LT31 3250 0360 1243 8052, Bic REVOLT21, Revolut - Tiberiu Hoffman IBAN - RO29 BREL 0005 5125 7250 0100.