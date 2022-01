Activități

Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana a marcat recent „Ziua Matematicii, Informaticii şi Ştiinţelor Naturii”. Colectivul profesorilor de matematică-informatică a realizat activități specifice acestei zile, împreună cu elevii. Activitățile s-au desfășurat în laboratoarele de informatică din cadrul liceului. Elevii au participat la activități demonstrative, precum „Istoria Tehnologiei”, coordonator prof. Maria Bucșa - la clasa a V-a D, „Creare Animații”, „Eficiență și siguranță în folosirea resurselor Internetului”, coordonator profesor Sergiu Moroșan - la clasele a VI-a C și a V-a B, „Istoria Calculatorului”, coordonator prof. Floarea Negrușer – clasa a VI-a A, „Importanța zilei de 10 ianuarie - Ziua Matematicii, Informaticii și Științelor Naturii”, coordonator profesoara Șofronia Bucșa - la clasa a VI-a D. De asemenea, elevii claselor a VII-a C și a VII-a B, coordonați de profesorul Viorel Mitu, au aflat despre „structura și modul de funcționare a modulelor interne hardware, software într-o unitate desktop prin prezentări PPT, clipuri video, dar și demonstrații”.

Și elevii de liceu din clasele a XII-a A și a XII-a B au fost captați de PPT-ul „Informatica - știință aplicativă” și clipurile media „Algoritmul - istoria algoritmului”, „Stocarea informațiilor - SSD”, „Laptopuri gaming”, „Ansamblare și exploatare”, prezentate de profesorul Marius Crăciun, directorul adjunct. „Atât informatica, cât și matematica trebuie umanizate pentru a ajunge să placă elevilor, pentru că aceste materii nu trebuie învățate pentru aplicabilitate, ci pentru modul în care modelează gândirea. De aceea, prin modul de desfășurare a acestor ore am dorit ca elevii să participe cu interes și curiozitate”, a declarat directorul adjunct Marius Crăciun. Începând din acest an, a spus prof. înv. primar Lidia Loredana Seserman, responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, avem o nouă zi tematică: „Ziua Matematicii, Informaticii și Științelor Naturii”. „Este primul an în care se sărbătorește, iar data de 10 ianuarie a fost aleasă având ca reper ziua de naștere a marelui om de știință Grigore Moisil, personalitate care şi-a pus amprenta asupra dezvoltării matematicii româneşti şi care a fost cel mai important pionier al informaticii în România şi unul dintre cei mai importanţi teoreticieni ai informaticii din lume”, a explicat Lidia Loredana Seserman.