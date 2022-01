Joi, 13 Ianuarie 2022 (16:40:20)

Tribunalul Suceava a infirmat cele două mandate de arestare pentru 30 de zile privind infracțiunea de șantaj emise pe numele a doi frați din Vatra Moldoviței acuzați că le cereau bani unor comercianți care au tonete în punctul turistic de la Palma. Judecători au desființat decizia Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc și au stabilit că față de cei doi este suficientă măsura controlului judiciar, pentru următoarele 60 de zile.

Cei doi au impuse mai multe obligații și restricții, de la care nu ai voie să se abată. Decizia este definitivă. Cei doi nu au voie să părăsească județul Suceava, trebuie să se supună unui grafic de supraveghere și nu au voie să ia legătura cu victimele și martorii din dosar.

Această decizie este legată strict de măsurile preventive față de cei doi, judecata pe fond, legată de presupusa vinovăție, neavând loc acum.

Reamintim, polițiștii suceveni au acționat, sâmbătă, 8 ianuarie, într-un caz în care s-a făcut o anchetă complexă și de durată, legată de certitudinea că cei care fac comerț în punctul turistic din Pasul Palma sunt șantajați de câțiva localnici care, sub pretextul că terenul de sub chioșcuri este al lor, le cereau sume de bani. Sâmbătă, în jurul orei 14.00, polițiștii de la Câmpulung Moldovenesc au organizat un flagrant la Vatra Moldoviței, vizați fiind doi localnici din Ciumârna, care tocmai încasaseră sumele de 1.500 de lei și 4.500 de euro de la mai mulți comercianți, susțin anchetatorii.

În urma perchezițiilor de la domiciliile suspecților, polițiștii au mai ridicat 21.000 de euro, o cantitate de lemn și un autoturism.

Grupul infracțional pretindea sume de bani sub pretextul că ar deține terenurile de sub chioșcuri, fără a exista vreun act în acest sens. În timp, cine nu cotiza a ajuns să fie amenințat și apoi supus la intimidări directe, furturi din chioșcuri sau distrugeri, susțin anchetatorii.

Iliuță Pelepco, în vârstă de 27 de ani, a fost pus sub acuzare pentru cinci infracțiuni de șantaj, în timp ce Emilian Pelepco, de 24 de ani, este pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de loviri sau alte violențe, distrugere, furt calificat, plus cinci infracțiuni de șantaj.

Cei doi inculpați se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată.

· Comerciant atacat și lovit de patru indivizi cu cagule pe față

Evenimentul care a pus probabil ”capac” situației deja tensionate din Pasul turistic Palma s-a petrecut în luna octombrie a anului trecut. Atunci, unul dintre comercianți a fost atacat și lovit în timp ce se afla în rulotă. El a fost atacat de patru indivizi cu cagule pe față, care au lovit cu pietre rulota și mașina sa. Omului i-a fost distrus un frigider cu răcoritoare și un dozator de bere, iar când a ieșit din rulotă a fost lovit de unul dintre atacator. Omul atacat a suferit leziuni la cap și la brațul cu care s-a apărat de loviturile aplicate cu un par.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc pentru stabilirea întregii activități infracționale și a participației infracționale a persoanelor implicate.