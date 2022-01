Florin Nicolaică va fi cercetat în continuare sub control judiciar

Măsură

Un bărbat din Rădăuți, veche cunoștință a polițiștilor, care a ispășit o condamnare la 5 ani de închisoare pentru incendierea unor mașini, inclusiv a unui om al legii, a fost pus în libertate de un judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Suceava. Decizia vine la mai puțin de o lună de la arestare și îl vizează pe Florin Nicolaică, în vârstă de 45 de ani, care este acuzat că a fost implicat în cazul unui transport de aproape 5.000 de pachete de țigări, cu un mod de operare foarte ingenios.

Magistratul Curții de Apel Suceava l-a plasat pe Nicolaică sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, timp în care trebuie să respecte o serie de obligații care i s-au impus. Traian Andronachi, avocatul celui eliberat, a declarat că măsura luată este legală și temeinică. ”Pentru noi, ca apărare, este o bucurie să constatăm că există justiție. Deși ne-am confruntat cu una dintre unitățile de <elită> ale acuzării, am reușit să demonstrăm lipsa indiciilor temeinice raportat la <acuzațiile> aduse. Ca apărare este evident că apreciem soluția, cu atât mai mult cu cât această soluție întărește principiul prezumției de nevinovăție, având în vedere lipsa probelor <per a contrario>”, a arătat avocatul Traian Andronachi.

Var lavabil, nisip și dedesubt țigări

În luna mai a acestui an, un contrabandist a preluat cantitatea de 4.870 de pachete de țigări de proveniență extracomunitară, din apropiere de frontieră, pe care a transportat-o în incinta unei hale din zona șoselei de centură Rădăuți, utilizată de Florin Nicolaică, a rezultat din cercetări.

Pe parcursul a două zile, țigările au fost băgate în 27 de găleți din material plastic de 25 de kilograme, care conțineau var lavabil. Concret, cartușele au fost introduse în găleți, au fost acoperite cu o folie din plastic, urmată de un strat de protecție de nisip și de var lavabil la suprafață. În acest mod, au sperat contrabandiștii, la eventualele controale, nimeni nu va bănui că în găleţi de var lavabil pot fi ascunse țigări. Microbuzul urma să ajungă în Anglia, însă, oprit la Suceava, țigările au fost descoperite și confiscate. Nicolaică și celălalt complice au avut un plan destul de ingenios, care însă a fost dejucat de structurile de combatere a crimei organizate.

Prejudiciul din acest caz este de peste 75.000 de lei. Fiecare găleată conținea în medie 18 cartușe de țigări.

Acest dosar DIICOT este cel în care, luna trecută, s-au făcut patru arestări.

Gruparea este acuzată de transporturi mari de țigări, de la 4.000-5.000 de pachete în sus, care erau trecute peste fâșia verde de ucraineni și apoi preluate de români.

Doi inculpați din Bilca și doi din Vicovu de Sus au mai fost arestați în acest dosar.

Agresor de polițiști și nu numai

Nicolaică a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru distrugeri prin incendiere.

Pe 6 septembrie 2015, un autoturism BMW, parcat la marginea unei străzi din Rădăuţi, a fost cuprins de un violent incendiu. Pompierii ajunşi la faţa locului aveau să stabilească în scurt timp că focul a fost provocat intenţionat, în interior, cu flacără deschisă, după ce a fost spart unul dintre geamurile laterale ale autoturismului. Autoturismul era în proprietatea unui poliţist în vârstă de 54 de ani, unul dintre cei mai experimentaţi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale al Poliţiei municipiului Rădăuţi, între timp ieşit la pensie. Poliţistul îşi lăsase maşina peste drum de casa sa, în faţa unei case nelocuite.

Principalul suspect a fost încă de la început Florin Nicolaică. El fusese eliberat la sfârşitul lunii iunie 2015 din Penitenciarul Botoşani. El a fost trimis în judecată şi condamnat tocmai pentru agresarea unui poliţist, coleg la Biroul de Investigaţii Rădăuţi cu poliţistul a cărui maşină a fost incendiată.

Cum anchetatorii nu prea au avut probatoriu, Florin Nicolaică a rămas suspect principal, dar cercetat în stare de libertate.

Următoarele două incendieri pentru care Florin Nicolaică a fost condamnat sunt din iunie 2016.

În noaptea de 23 spre 24 iunie 2021, un autoturism marca Mercedes Benz, parcat pe strada Dimitrie Dan din municipiul Rădăuţi, în faţa casei proprietarului, a luat foc din interior. Pompierii au găsit un incendiu deja extins, maşina fiind distrusă în proporţie de aproximativ 80%.

În noaptea de 26 spre 27 iunie 2021, tot în Rădăuţi şi tot pe strada Dimitrie Dan, a mai luat foc o maşină, un Opel Corsa.

La faţa locului s-a constatat că incendiul a pornit din interiorul autoturismului şi exista pericol de propagare la întreaga maşină, dar şi la casa aflată în imediata apropiere. Și în acest caz maşina a fost distrusă în proporţie de 80%.

Modul de acţiune a fost identic: un geam lateral a fost spart, iar în interior a fost aruncat un material inflamabil.

În cele din urmă s-a adunat probatoriu suficient, iar Nicolaică a putut fi pus sub acuzare, arestat și apoi condamnat.