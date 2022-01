La Fălticeni

Pentru că au fost finalizate verificările şi actualizările bazei de date într-un timp foarte scurt, Serviciul Taxe şi Impozite locale din Primăria Fălticeni a început din această săptămână încasarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul 2022.

În urbea de pe Şomuz cuantumul celor mai multe taxe şi impozite locale pentru 2022 a rămas acelaşi ca şi anul trecut, fiind indexat doar cu rata inflaţiei. De regulă, fălticenenii sunt recunoscuţi ca fiind foarte buni contribuabili, încă din primele zile ale anului dorind să scape de grija achitării dărilor către bugetul local, prezentându-se fie la casierii, fie achitând prin alte modalităţi de plată. Iar o dovadă în acest sens stă chiar suma încasată în prima zi.

Primarul Cătălin Coman ne-a spus: „S-au deschis ghişeele începând cu data de 4 ianuarie. Dacă în prima zi a anului trecut am avut încasări de 90.000 lei, anul acesta am avut încasări de 170.000 lei, deci aproape dublu. Este un semnal bun, cu toate că este prea devreme să spunem că vom avea încasări mai mari în prima lună a acestui an sau în primul trimestru. Pentru a evita aglomeraţia am mai deschis încă un ghişeu pentru încasări şi sperăm să ne ajute Dumnezeu să se menţină trendul acesta cât mai mult timp.

Le reamintesc fălticenenilor, atât persoane fizice cât şi persoane juridice, că am pus la dispoziţia contribuabililor o paletă largă de servicii menite să limiteze timpul pe care aceştia trebuie să-l acorde în vederea achitării impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al oraşului. Ei pot să plătească online taxele şi impozitele locale. Avantajul este că evită deplasarea la sediul primăriei şi economisesc timp pentru că nu mai au de stat la rând. Avem şi POS dacă cineva vrea să plătească cu cardul. Faţă de anii precedenţi, procedura de plată este mult simplificată, dar puțină lume folosește plata electronică. Procentual, mai puțin de 2% din cetățenii municipiului Fălticeni folosesc mijloacele electronice de plată în relația cu primăria (ghişeul.ro, virament, ordin de plată, POS)”.

Plăteşti parcarea rapid şi comod cu aplicația TPARK

În municipiul Fălticeni plata parcării se poate face cu aplicația gratuită TPARK, disponibilă pentru Android şi iOS. Plata parcării se efectuează imediat după parcarea maşinii, iar două sau mai multe plăţi consecutive pentru aceeaşi zonă însumează timpul de parcare. Responsabilitatea transmiterii datelor corecte pentru plata parcării revine exclusiv clientului, iar lipsa SMS-ului de răspuns înseamnă netaxarea parcării.

„Locurile de parcare cu plată pot fi plătite prin SMS, sunt puse afişe. Poți să plăteşti parcarea din maşină, dai SMS cu numărul maşinii, primeşti confirmarea şi ești în regulă.

Chiar dacă taxa de parcare în parcările publice cu plată s-a dublat, venim în sprijinul tuturor prin taxa anuală care nu s-a dublat, ci a crescut de la 245 la 285 lei. Am făcut acest lucru pentru a încuraja populaţia să îşi scoată abonamente anuale. Dacă faci un calcul simplu, mulţi plătesc într-o lună sau două parcarea cât ar cheltui într-un an pe abonament. Pui cartonul în geam, este înregistrat la Serviciul taxe și impozite şi ai confortul că poţi parca oriunde sunt parcări cu plată. Am încercat să încurajăm ca lumea să îşi facă abonamente. La fel şi persoanele din alte localități care vin des în Fălticeni, pot să îşi achiziţioneze un abonament anual pentru parcările cu plată, pentru că acest abonament nu se dă nominal, pe persoană, ci se dă pe mașină. În evidenţele noastre figurează numărul de înmatriculare al maşinii şi de aceea este posibilitatea ca şi o persoană cu maşina înmatriculată în Brazilia să îşi poată lua un abonament pentru a parca în parcările publice cu plată”, a concluzionat primarul Cătălin Coman.