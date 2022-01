Duminică, 9 Ianuarie 2022 (13:02:39)

Doi indivizi din Vatra Moldoviței, frați, au ajuns în arest, reținuți pentru 24 de ore, după fragrantul realizat de polițiști sâmbătă, când patru localnici au fost ridicați de polițiști după ce ar fi încasat sume de bani de la comercianți care au chioșcuri în punctul turistic din Pasul Palma. A fost vorba de cei care au încasat efectiv banii dar și de cei care îi însoțeau. Grupul infracțional pretindea sume de bani sub pretextul că ar deține terenurile de sub chioșcuri, fără a exista vreun act în acest sens. În timp, cine nu cotiza a ajuns să fie amenințat și apoi supus la intimidări directe, furturi din chioșcuri sau distrugeri.

În urma administrării probatoriului, Iliuță Pelepco, în vârstă de 27 de ani, a fost pus sub acuzare pentru cinci infracțiuni de șantaj, în timp ce Emilian Pelepco, de 24 de ani, este pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de loviri sau alte violențe, distrugere, furt calificat, plus cinci infracțiuni de șantaj. Cei doi au ajuns în arest sâmbătă noapte iar procurorii urmează să formuleze propunere de arestare preventivă.

În afara celor doi, mai sunt încă doi cercetați în dosar, a căror situație juridică urmează a fi lămurită.

Polițiștii de la Câmpulung Moldovenesc, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, și cu sprijinul polițiștilor de la Brigada de Operațiuni Speciale Suceava lucrau de mai multă vreme la acest caz, efectuând inclusiv activități de filaj. În urma flagrantului au fost ridicate sumele de 1500 de lei și 4500 de euro. Acțiunea a continuat cu patru percheziții domiciliare, efectuate la domiciliile suspecților de către luptătorii de la Serviciul Acțiuni Speciale, mai fiind ridicată suma de 21.000 de euro. Totodată, în urma perchezițiilor a fost indisponibilizată cantitatea de 65 mc material lemnos în valoare de circa 32.500 lei, au fost ridicate telefoane mobile și cartele SIM dar și patru recipiente din plastic cu miros de combustibil ce pot avea legătură cu activitățile infracționale precedente.

Dosarul instrumentat vizează fapte de șantaj săvârșite în ultimul an față de comercianți din zona pasului turistic Palma - Sucevița, care dețin tonete în zonă și cărora patru localnici din Ciumârna le-au solicitat de-a lungul timpului sume de bani.

Aceștia le spuneau că sunt proprietari pe teren, după care puneau presiune pe ei. În câteva situații s-a ajuns la distrugeri și chiar violențe fizice.

În luna octombrie a anului trecut, unul dintre comercianți a fost atacat și lovit în timp ce se afla în rulotă. El a fost atacat de patru indivizi cu cagule pe față, care au lovit cu pietre în rulota și în mașina sa. Omului i-a fost distrus un frigider cu răcoritoare și un dozator de bere iar când a ieșit din rulotă a fost lovit de unul dintre atacatori. Omul atacat a suferit leziuni la cap și la brațul cu care s-a apărat.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc pentru stabilirea întregii activități infracționale și a participației infracționale a persoanelor implicate.