Politic

Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a declarat că pentru prima dată după foarte mulți ani România are adoptat un buget de stat până începe noul an. Gheorghe Șoldan a spus că ani la rând primarii s-au plâns că nu pot face investiții pentru că bugetul țării încă nu era prezentat de Guvern și votat în Parlament. „Abia revenit în Guvern, PSD a demonstrat că se poate mobiliza într-un timp extrem de scurt și a venit în Parlament cu un buget echilibrat și corect. Am strâns rândurile și am lucrat în comisiile de specialitate și în plen pentru a da o mână de ajutor tuturor românilor. Prin acest buget am alocat suficiente fonduri pentru ca autoritățile locale să poată face investiții în drumuri, școli, spitale, am prevăzut fonduri pentru ajutorarea firmelor aflate în impas din cauza pandemiei și am gândit programe de ajutorare a celor mai vulnerabili români”, a precizat Șoldan.

El a adăugat că persoanele cu venituri mici sau cele care fac parte din categorii vulnerabile sunt protejate prin acest buget. „Am propus și am aprobat un pachet de măsuri sociale pentru majorarea alocațiilor pentru copii, creșterea pensiilor, acordarea ajutorului social pentru pensionari și a indemnizației anuale pentru persoanele cu dizabilități”, a spus Șoldan. El a precizat că ianuarie 2022 va fi luna în care pachetul social își va face efectul. Astfel, deputatul PSD de Suceava a precizat că punctul de pensie va crește cu 10%, indemnizația socială minimă se majorează la 1.000 lei, alocațiile pentru copii vor crește la 600 lei pentru cei cu vârsta până la 2 ani, respectiv 3 ani pentru copiii cu handicap, și la 243 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, consumatorii vulnerabili vor beneficia de stimulentul pentru energie în tot timpul anului și de ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul rece, va fi acordat un sprijin pentru pensionarii cu venituri reduse, pentru a face față creșterilor de prețuri la utilități și fiecare român va beneficia de o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze natural.

„Doar așa se poate dezvolta România: prin investiții serioase și asumate, dar și prin ajutorarea celor mai vulnerabili dintre români. PSD și-a luat angajamentul clar că orice creștere economică va fi resimțită de fiecare român în buzunar. Au apus vremurile când un premier se laudă că au crescut veniturile pe hârtie, iar oamenii nu văd creșterea în bunăstarea familiei. Am încredere că atât banii din bugetul de stat, cât și din fondurile europene și din sumele alocate prin PNRR vor aduce bunăstare în fiecare casă”, a încheiat Gheorghe Șoldan.