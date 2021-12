Erasmus

În perioada 29 noiembrie – 4 decembrie 2021 a avut loc a treia întâlnire în format fizic din cadrul proiectului Erasmus+ „URBES – Urban Regeneration and Best Energy Saving for our Cities”, proiect în care Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni este partener începând din anul 2019.

Activitatea, derulată sub forma unui program de formare pentru cadrele didactice implicate, a fost organizată la Salerno, în Italia, de către partenerul italian Biennale Delle Arti e Delle Scienze del Mediterraneo (Bi-Med), în colaborare cu coordonatorii de la Universita Telematica Pegasso (UniPegasso, Napoli) şi cu cel de al treilea partener italian - Liceo Artistico Sabatini - Menna, din Salerno.

Invitaţii la întâlnire din România (Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni), Grecia (2ND Geniko Lykeio Of Arta) şi Turcia (Kocasinan Anadolu Lisesi), câte doi dintre membrii echipei de proiect, au participat alături de partenerii italieni la un program interactiv de formare în domeniul regenerării urbane şi eficienţei energetice a clădirilor, aspecte importante ale edificării unei societăți moderne, bazată pe coordonatele dezvoltării durabile.

„Proiectul a pornit de la o iniţiativă a Bi-Med, în colaborare cu UniPegasso, de înfiinţare şi pilotare în şcoli a unor cluburi-laboratoare de regenerare urbană, destinate pentru elevi, studenţi, instituţii educaţionale, reprezentanţi ai autorităţilor locale, care şi-au dat mâna pentru a oferi tinerei generaţii un exemplu de acţiuni concrete pentru o mai bună înţelegere şi valorificare judicioasă a teritoriului, inclusiv a moştenirii culturale.

Ca urmare a aprobării în anul 2019 a proiectului Erasmus+ URBES, acest exemplu de bune practici va fi transferat la nivel european prin implementarea în cele patru licee partenere (Colegiul <Vasile Lovinescu> din Fălticeni şi celelalte trei instituţii de învăţământ din Italia, Grecia şi Turcia), şcoli în care vor fi organizate şi laboratoare de regenerare urbană. Rezultatul experienţelor acumulate prin aceste activităţi va fi transferat sub forma unui curs online şi a unui ghid de regenerare urbană, în format electronic, ambele disponibile pentru implementare, împreună cu asistenţa tehnică necesară, în toate cele patru ţări participante la proiect”, ne-a informat prof. Cristina Buta, coordonator proiect.

Educaţia pentru sustenabilitate înseamnă o viaţă de calitate

Activitatea a coincis cu evenimentul anual „Scuola Mondo” organizat de Bi-Med pentru elevii şi cadrele didactice din provincia Salerno, prilej cu care invitaţii din cele trei ţări partenere, împreună cu elevii şi profesorii participanţi, au asistat la ateliere de lucru interactive axate pe educaţia pentru sustenabilitate, pentru o viaţă de calitate şi la o serie de expuneri despre sensul vieţii în societatea contemporană, despre originile şi evoluţia umanităţii.

După cum am aflat de la membrii Comisiei de proiecte şi programe europene a Colegiului „Vasile Lovinescu”, tot în cadrul întâlnirii s-au realizat studii de caz asupra unor proiecte de regenerare urbană ale primăriei din Salerno, Liceului de Artă Sabatini-Mena, iar oficialităţile din Paestum, o municipalitate din apropiere, au prezentat un sit istoric reamenajat pentru vizitare cu fonduri europene, o fermă agroturistică şi alte elemente de patrimoniu cultural selectate pentru readucere în circuitul turistic prin acţiuni de remodelare şi reamenajare urbană.

S-a discutat şi agenda activităţilor pentru anul viitor (întâlniri transnaţionale ale echipelor de management şi activităţile de învăţare pentru elevi care se vor desfăşura în perioada martie-decembrie 2022 în Turcia, Grecia, România şi Italia). Cu această ocazie s-au reanalizat condiţiile de desfăşurare a activităţilor în funcție de evoluţia situaţiei epidemiologice pe plan european, s-au identificat noi direcţii şi oportunităţi de acţiune comune, s-au analizat metode activ-participative pentru implicarea elevilor, a tinerilor, a comunităţii în realizarea unor proiecte viabile pentru secolul XXI.