Noutăți mers tren

Un operator privat va ajunge cu trenuri de călători la Suceava după intrarea în vigoare a noului mers, din 12 decembrie, după ce în ultimii ani prin județul Suceava nu a mai circulat nici un tren al unei companii private.

Este vorba de cea mai mare companie privată de transport călători din țară, Regio Călători (fostul RegioTrans), care are bază de trenuri la Iași și care va opera pe ruta Iași-Suceava și retur. Deocamdată însă intrarea Regio Călători pe această rută este clar timidă, cu o singură pereche pe zi.

Trenul de la Iași va pleca spre Suceava dimineață, la 8.37, fiind programat să ajungă la Suceava la 10.33, deci în mai puțin de două ore. La 11.48 trenul Regio Călători va pleca de la Suceava spre Iași, cu sosire la ora 13.40.

De remarcat că trenul are un parcurs bun (timp sub 2 ore), cu puține opriri, iar biletul este tarifat în regim Regio, doar 18 lei cursa fără reduceri, aproximativ jumătate față de cât costă un bilet la un tren InterRegio pe același traseu al CFR Călători.

Regio Călători are mai multe rute în Moldova, pe care circulă cu mult succes. Compania operează cu automotoare de capacitate medie, cu mers cadențat. Exemple de rute operate deja de ani buni de Regio Călători sunt Iași-Dorohoi, Iași-Vaslui sau Iași-Roman. Ruta Iași-Suceava pare a fi mai degrabă un test, în prima fază, pentru compania privată.

Calea ferată Suceava-Pașcani-Iași se află în stare bună, iar trenurile circulă mult peste media de viteză din România. Trenurile care au opriri puține parcurg distanța de la Suceava la Iași în mai puțin de două ore (chiar o oră și 45 de minute), un timp indiscutabil bun, sub cel care se face pe șosea, chiar în regim de deplasare fără opriri.

CFR Călători are opt trenuri directe pe această rută, plus altele cu legătură, în Pașcani, în orice caz sub potențialul acestei linii.

Dacă în trecut operatorii privați puteau circula doar pe linii secundare, în urma schimbării legislației aceștia pot avea curse și pe rute pe care operează compania de stat – CFR Călători. Din păcate, în general sunt preferate rutele deja consacrate, cu mulți călători, astfel că s-a ajuns la o adevărată aglomerație de trenuri pe rute gen București-Constanța sau București-Brașov, în timp ce alte linii ruginesc, cel mai apropiat exemplu de noi fiind linia Fălticeni-Dolhasca.