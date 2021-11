Soluții

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan își dorește ca rata șomajului să scadă substanțial în România, ceea ce ar arăta că am intrat pe un făgaș sănătos de dezvoltare. Iar această dezvoltare ar însemna o armonie în toate provinciile sale istorice. Altfel, zonele bogate vor deveni și mai bogate, iar zonele mai puțin dezvoltate nu vor reuși să recupereze niciodată decalajele. De asemenea, zonele rurale se vor confrunta în continuare cu depopularea și cu subzistența.

”Soluții pentru această situație există, iar politicile liberale din ultimii doi ani au deschis calea pentru implementarea celor mai bune proiecte. Important este ca ele să fie continuate de guvernele viitoare. Infrastructura mare reprezentată de autostrăzi și căi ferate, care să lege Moldova de Muntenia și Transilvania trebuie realizată cât mai rapid. Numai așa vom elimina barierele de dezvoltare de la nord la sud și de la est la vest. Apoi, zecile de miliarde de euro disponibile prin PNRR și bugetul multianual al Uniunii Europene trebuie să fie canalizate în reindustrializarea acelor regiuni care au cea mai mare nevoie. Dacă în zonele mai slab dezvoltate vom asigura acces la educație pentru toți copiii, indiferent de starea materială a familiilor lor, dacă vom reuși să înființăm locuri de muncă bine plătite pentru tineri, atunci vom avea garanția că șomajul în rândul tinerilor va scădea în mod semnificativ, iar cei mai mulți vor dori să rămână și să-și construiască o viață în casa părintească sau aproape de aceasta”, a arătat Ioan Balan.

Deputatul sucevean nu a uitat însă și cauzele pentru care s-a ajuns în situația de a avea un șomaj mare în România, dar și în Uniunea Europeană. Acesta este și motivul pentru care oficialii europeni au creat un fond denumit ”Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor”, instrument financiar care să fie utilizat de statele membre pentru a implementa politici de ocupare.

”Chiar dacă avem la dispoziție aceste resurse financiare, pe care sper să le fructificăm din plin, consider că la originea șomajului de 19,5% în rândul tinerilor se află mai multe cauze, nu numai proiectele specifice care se implementează astăzi pe piața muncii. O primă cauză, pe care aproape oricine o poate identifica, constă în decalajele de dezvoltare, atât între mediul rural și cel urban, cât și între provinciile istorice ale țării. Un tânăr care locuiește la oraș are, fără îndoială, mai multe oportunități de a se califica și, ulterior, de a se angaja pe un salariu decent. La fel, un tânăr din Moldova, Dobrogea sau Oltenia nu are aceleași șanse ca un tânăr de la București, Sibiu, Cluj sau Oradea. Astfel, orice tânăr este îndreptățit să își dorească să lase satul natal și casa părintească pentru oraș, acolo unde șansele sale să aibă o viață mai bună sunt mult mai mari. O altă cauză constă în accesul la educație, pe toate nivelurile, nu numai pentru ciclul primar și gimnazial. Un copil născut într-o familie care are dificultăți financiare are deosebit de puține șanse să ajungă să facă o facultate sau un masterat. De asemenea, piața muncii de astăzi nu mai are nevoie de tineri fără școală, pentru că meseriile sunt în schimbare și necesită cât mai multe calificări”, a detaliat Ioan Balan.