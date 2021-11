Multe drame

Numărul de morți în accidentele produse în acest an pe șoselele din județ a ajuns la 80, cifră foarte mare, care depășește deja numărul total de decedați de pe întreg parcursul anului trecut. Din păcate, săptămânal în județ au loc cel puțin câte două-trei accidente grave, uneori mai multe, iar asta se simte deja în aceste statistici negre. Analizele polițiștilor rutieri suceveni arată că în acest an, până acum, în cele 158 de accidente grave înregistrate au murit 80 de persoane, cu 15 în plus față de numărul de morți de anul trecut, până la aceeași dată. Paradoxal, deși numărul de accidente grave a fost mai mic, consecințele acestora au fost mai grave.

În 2020, pe șoselele din județ au murit 79 de oameni. Așadar, această cifră neagră este deja depășită. Din anul 2021 mai este însă mai mult de o lună de zile, în care vor mai avea loc accidente, iar alte persoane rănite grav în accidente sunt și acum în stare gravă la Spitalul Județean Suceava.

O analiză mai aprofundată arată cât de rău stăm față de anii precedenți. 84 de oameni au murit în accidente în anul 2018, 83 în anul 2019 și 79 în 2020.

Cu 80 de morți deja în acest an, Suceava este detașat și pe locul I la mortalitate în accidente rutiere la nivel naţional. Din păcate, cu această situație ne-am obișnuit deja de câțiva ani.

Accidentele grave s-au succedat și în ultimele zile. Săptămâna trecută, la Poiana Stampei, un autoturism a intrat violent în remorca unui autotren în condiții de ceață densă și viteză. Un pasager din autoturism a murit, iar o tânără este în comă la spital. La finele săptămânii trecute, o femeie și fiica ei a fost rănite grav după ce mașina cu care se deplasau a fost lovită de tren, la Bucșoaia. Accidentul s-a produs pe fondul neasigurării conducătoarei auto la trecerea la nivel cu calea ferată. Femeia de la volan este în comă la spital. Un alt accident grav, cu un mopedist, a fost la Dumbrăveni.

Tot recent, la Botoșana, un tânăr de 15 ani a murit, iar unul de 17 ani a fost rănit grav, într-un accident de motocicletă.

Și mai recent, la începutul acestei săptămâni, luni, un tânăr în vârstă de 30 de ani a fost accidentat mortal de o autoutilitară, subiect relatat pe larg în alt articol din Monitorul de Suceava de astăzi.

Tot ce am amintit mai sus sunt accidente foarte recente.

Cu privire la cauzele pentru care avem atât de multe tragedii, acestea sunt multe și au tot fost enumerate. Infrastructura depășită, rețeaua rutieră foarte întinsă, educație rutieră precară (multe accidente cu pietoni care traversează fără să se asigure sau cu bicicliști care fac manevre greșite și cad pe jos sau în fața mașinilor, ”motocicliști” implicați în accidente la vârste de 15-16 ani) și multă inconștiență cu privire la viteză și depășiri, fapt pe care îl constatăm mulți dintre noi aproape zilnic în trafic.

De departe, cel mai grav accident din acest an a fost pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți. Patru tineri au murit după ce mașina în care erau a fost scăpată de sub control într-o depășire și s-a zdrobit de un zid de beton, în luna octombrie a acestui an.