Comunicat

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” – federații sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar – solicită Guvernului României să reevalueze decizia de a deschide unitățile de învățământ ținând cont doar de numărul salariaților vaccinați. Această decizie ar putea transforma grădinițele, școlile și liceele în adevărate focare de infecție.

Putem să înțelegem importanța predării față în față și chiar am susținut-o de fiecare dată.

Totuși, în situația actuală, în condițiile în care 70% dintre elevi și 34% dintre angajați nu sunt vaccinați, în condițiile în care nu avem teste pentru depistarea COVID-19 în unitățile de învățământ, considerăm că soluția prezentată de către Ministerul Educației este una greșită.

Riscăm ca trendul descendent din ultimele 10 zile să fie anulat de creșterea alarmantă a îmbolnăvirilor. De asemenea, nici până la ora actuală nu avem reglementată testarea gratuită, la nivelul cabinetelor școlare (sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă din cadrul DSPJ/DSPMB), a salariaților din unitățile de învățământ (ne referim la întregul personal). Totodată, testarea gratuită, atât a angajaților unităților de învățământ, cât și a preșcolarilor/elevilor trebuie să se realizeze nu doar atunci când aceștia prezintă simptome, ci să aibă loc periodic (de două ori pe săptămână).

În plus, apare o discriminare majoră între angajații din învățământ și restul societății.

Unitățile de învățământ sunt singurele care au obligația să prezinte săptămânal numărul de vaccinați, în condițiile în care nicio altă instituție nu are afișată pe site-ul propriu rata de vaccinare.

Asemenea măsură - de afișare pe site-ul unităților de învățământ a ratei de vaccinare a salariaților - este abuzivă, în condițiile în care se cer salariaților date cu caracter medical, fără a exista temeiul legal al solicitării acestor date, un consimțământ informat și valabil exprimat al salariaților și nici informarea acestora conform regulilor GDPR. Mai mult, așa cum a arătat Ministerul Sănătății, prin adresa S.G. 416/2021: „potrivit dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii - accesul la locul de muncă a persoanei încadrate nu poate fi condiționat de vaccinarea împotriva SARS-COV-2, persoana angajată are dreptul la egalitate de șanse și tratament ....niciun angajat nu poate fi

condiționat de către angajator să se vaccineze, vaccinarea este un act medical preventiv bazat de consimțământ, iar impunerea vaccinării împotriva COVID-19 de către angajator o apreciem în afara cadrului legal...”

Mai mult, nu trebuie uitat că un procent semnificativ de salariați din învățământ, au trecut prin boală, astfel încât această categorie trebuie avută în vedere la luarea oricărei decizii, ca și numărul de salariați care, din considerente medicale, nu se pot vaccina, din cauza unor afecțiuni preexistente sau unor contraindicații medicale.

Considerăm că, de fapt, orice decizie care ține cont exclusiv de rata de vaccinare a salariaților unităților de învățământ va duce la redeschiderea acestora doar pentru o săptămână, maximum două, după care, în urma noilor infectări, se va ajunge la soluția trecerii la predarea online.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” consideră că deciziile luate în ultima perioadă vor duce la o prăpastie între vaccinați și nevaccinați și între părinți, elevi, pe de o parte, și angajații din învățământ, pe de altă parte. În plus, mai mult ca sigur vor începe presiuni asupra unităților de învățământ unde rata de vaccinare este sub 60%, lucru de neacceptat, cu atât mai mult cu cât, la nivel de societate, rata de vaccinare este sub 35%.

În calitate de reprezentanți ai salariaților din sistemul educațional, considerăm că, în acest moment, decizia privind modul de reluare a cursurilor școlare începând din data de 08.11.2021 trebuie descentralizată la nivelul fiecărei unități de învățământ, în funcție de situația epidemiologică de la nivelul localității.

Preşedinte F.S.L.I., Simion Hancescu

Președinte F.S.E. „Spiru Haret“, Marius Ovidiu Nistor

(05.11.2021)