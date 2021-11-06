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Rată de vaccinare de peste 60 la sută

IȘJ Suceava a anunțat că încă opt unități școlare sucevene pot să primească elevii fizic la clase, începând de luni

Sâmbătă, 6 Noiembrie 2021 (15:06:33)de
(citeşte alte articole de la acelaşi autor)

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a anunțat sâmbătă, pe site-ul oficial, că încă opt unități școlare preuniversitare pot să primească elevii fizic la clase, începând de luni, 8 noiembrie, pentru că în aceste școli rata de vaccinare a personalului angajat este de peste 60%. Este vorba de Școala Gimnazială Băișești, cu rata de vaccinare a personalului pe unitate de învățământ de 62,07%, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava, rata de vaccinare de 67,78%, Școala Gimnazială „Miron Costin„ Suceava, la care rata de vaccinare este de 60,87%, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, cu rata de vaccinare în rândul angajaților de 69,29%, Școala Postliceală Sanitară Suceava, 66,67% rata de vaccinare, Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei, 63,04% rata de vaccinare, Școala Gimnazială Zamostea, 60,61 rata de vaccinare, Centrul de Studii „Ștefan cel Mare și Sfânt” Bucovina Câmpulung Moldovenesc, 71,43% rata de vaccinare.

 

Vă reamintim că după datele oficiale furnizate de IȘJ Suceava vineri, 5 noiembrie, reieșea că un sfert dintre unitățile de învățământ sucevene pot să-și primească elevii fizic la clase, începând de luni, 8 noiembrie. Era vorba de 59 de unități de învățământ, dintr-un total de 229 de unități școlare preuniversitare (25,76%), în care rata de vaccinare a angajaților este de minimum 60%. În celelalte unități școlare, elevii vor face învățământ online. După actualizarea datelor, avem 67 de unități școlare în care rata de vaccinare a personalului este de minimum 60%. Astfel, 29,25% din unitățile de învățământ sucevene vor începe orele cu elevii în clase. Aproape 70% din unitățile școlare sucevene vor face învățământ online.

 

Ordinul comun al miniștrilor Educației și Sănătății publicat vineri, 5 noiembrie, prevede următoarele: „Începând cu data de 08 noiembrie 2021, reluarea cursurilor cu prezența fizică se realizează pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60% din personal este vaccinat.Începând cu data de 08 noiembrie 2021, reluarea cursurilor se face în regim online pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 60% din personal este vaccinat”.


Pe site-ul oficial al IȘJ Suceava a fost publicat sâmbătă tabelul actualizat cu rata de vaccinare a personalului pe fiecare unitate de învățământ preuniversitar din județ.

Vă prezentăm tabelul actualizat:  

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA

RATA DE VACCINARE PERSONAL PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT la data de 6 noiembrie 2021

Nr. crt.

Denumire unitate şcolară

Rata vaccinare personal (%)

1

SCOALA GIMNAZIALA "IOAN BANCESCU" ADANCATA

27.50

2

SCOALA GIMNAZIALA "LUCA ARBURE" ARBORE

35.71

3

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 BAIA

48.72

4

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE STOLERU" BAIA

50.94

5

SCOALA GIMNAZIALA BALACEANA

55.56

6

SCOALA GIMNAZIALA BALCAUTI

50.00

7

SCOALA GIMNAZIALA BERCHISESTI

31.71

8

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE TOFAN" BILCA

48.48

9

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BOGDANESTI

50.00

10

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE TOMEGEA" BOROAIA

25.00

11

SCOALA GIMNAZIALA BOSANCI

53.70

12

SCOALA GIMNAZIALA BOTOSANA

36.36

13

SCOALA GIMNAZIALA BREAZA

31.58

14

SCOALA GIMNAZIALA BRODINA

16.00

15

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAI NANU" BROSTENI

41.10

16

SCOALA GIMNAZIALA "ARTUR GOROVEI" BUNESTI

60.00

17

SCOALA GIMNAZIALA BURLA

22.22

18

SCOALA GIMNAZIALA PÂRTEȘTI DE SUS

38.10

19

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ”STEJĂRELUL” CAJVANA

37.14

20

LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA

44.35

21

SCOALA GIMNAZIALA CALAFINDESTI

66.67

22

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VOEVIDCA" CAMPULUNG MOLDOVENESC

56.10

23

SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN VODA" CAMPULUNG MOLDOVENESC

76.09

24

SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR V. STEFANELLI" CAMPULUNG

MOLDOVENESC

50.00

25

COLEGIUL NATIONAL "DRAGOS VODA" CAMPULUNG MOLDOVENESC

38.64

26

COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" CAMPULUNG MOLDOVENESC

60.75

27

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CAMPULUNG MOLDOVENESC

46.25

28

COLEGIUL NATIONAL MILITAR "STEFAN CEL MARE" CAMPULUNG MOLDOVENESC

76.00

29

SCOALA PROFESIONALA SPECIALA CAMPULUNG MOLDOVENESC

43.21

30

SCOALA GIMNAZIALA "ION BARBIR" CAPU CAMPULUI

73.33

31

SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" CARLIBABA

36.36

32

SCOALA GIMNAZIALA CIOCANESTI

42.86

33

SCOALA GIMNAZIALA CIPRIAN PORUMBESCU

53.85

34

SCOALA GIMNAZIALA "VORNICU SIMION TAUTU" COMANESTI

26.09

35

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BLANARU" CORNU LUNCII

28.26

36

SCOALA GIMNAZIALA BAISESTI

62.07

37

SCOALA GIMNAZIALA COSNA

17.65

38

SCOALA GIMNAZIALA CRUCEA

33.33

39

SCOALA GIMNAZIALA MARITEI

50.00

40

LICEUL TEHNOLOGIC "OLTEA DOAMNA" DOLHASCA

63.24

 

Nr. crt.

Denumire unitate şcolară

Rata vaccinare personal (%)

41

SCOALA GIMNAZIALA BUDENI

44.19

42

SCOALA GIMNAZIALA GULIA

9.38

43

SCOALA GIMNAZIALA "HATMANUL SENDREA" DOLHESTII MARI

36.84

44

LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR

52.38

45

SCOALA GIMNAZIALA DORNA ARINI

39.13

46

SCOALA GIMNAZIALA DORNESTI

55.26

47

SCOALA GIMNAZIALA DRAGOIESTI

48.15

48

SCOALA GIMNAZIALA "LUCA GAVRIL" DRAGUSENI

30.43

49

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "DUMBRAVA MINUNATA" DUMBRAVENI

40.00

50

LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI EMINESCU" DUMBRAVENI

52.54

51

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "VOINICELUL" FALTICENI

25.00

52

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PINOCCHIO" FALTICENI

56.36

53

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU IOAN CUZA" FALTICENI

58.54

54

SCOALA GIMNAZIALA "ION IRIMESCU" FALTICENI

66.07

55

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU" FALTICENI

72.00

56

SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA" FALTICENI

74.29

57

COLEGIUL NATIONAL "NICU GANE" FALTICENI

80.68

58

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" FALTICENI

62.50

59

COLEGIUL "VASILE LOVINESCU" FALTICENI

63.16

60

GRADINITA SPECIALA FALTICENI

45.59

61

SCOALA GIMNAZIALA "ION MUCELEANU" FANTANA MARE

42.86

62

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" BANESTI

32.00

63

SCOALA GIMNAZIALA ONICENI

54.55

64

SCOALA GIMNAZIALA BUCSOAIA

16.67

65

SCOALA GIMNAZIALA "IRACLIE PORUMBESCU" FRATAUTII NOI

42.86

66

SCOALA GIMNAZIALA FRATAUTII VECHI

37.74

67

SCOALA GIMNAZIALA "ION SUHANE" FRUMOSU

41.94

68

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE GUSTI" FUNDU MOLDOVEI

61.76

69

SCOALA GIMNAZIALA "SAMSON BODNARESCU" GALANESTI

37.50

70

SCOALA GIMNAZIALA "PAHOMIE C VASILIU" GRAMESTI

41.38

71

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU" GRANICESTI

27.27

72

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "LUMEA COPILARIEI" GURA HUMORULUI

33.33

73

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA PITICILOR" GURA HUMORULUI

47.06

74

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GURA HUMORULUI

34.09

75

SCOALA GIMNAZIALA "PETRU COMARNESCU" GURA HUMORULUI

35.48

76

SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR BALAN" GURA HUMORULUI

53.49

77

COLEGIUL "ALEXANDRU CEL BUN" GURA HUMORULUI

69.12

78

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "SF. ANDREI" GURA HUMORULUI

46.78

79

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI HALUNGA" HANTESTI

44.44

80

SCOALA GIMNAZIALA HARTOP

17.24

81

SCOALA GIMNAZIALA "I.G.SBIERA" HORODNIC DE JOS

42.11

82

SCOALA GIMNAZIALA "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS

42.55

83

SCOALA GIMNAZIALA ”MARIA CANTACUZINO” HORODNICENI

31.43

84

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIU SUHAR" IACOBENI

37.50

85

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 IASLOVAT

22.22

86

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 IASLOVAT

4.55

87

SCOALA GIMNAZIALA "SIMION FLOREA MARIAN" ILISESTI

62.50

88

SCOALA GIMNAZIALA IPOTESTI

23.53

 

Nr. crt.

Denumire unitate şcolară

Rata vaccinare personal (%)

89

SCOALA GIMNAZIALA "ION AFLOREI" IZVOARELE SUCEVEI

10.42

90

LICEUL TEHNOLOGIC "IORGU VIRNAV LITEANU" LITENI

47.47

91

SCOALA GIMNAZIALA ROTUNDA

42.86

92

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE LABIS" MALINI

29.41

93

SCOALA GIMNAZIALA "KRYSTYNA BOCHENEK" POIANA MICULUI

57.14

94

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MARGINEA

19.67

95

LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE GHERASIM" MARGINEA

47.17

96

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 MARGINEA

61.54

97

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 MARGINEA

48.00

98

SCOALA GIMNAZIALA MILISAUTI

46.81

99

SCOALA GIMNAZIALA MITOCU DRAGOMIRNEI

75.61

100

SCOALA GIMNAZIALA MOARA NICA

66.67

101

SCOALA GIMNAZIALA MOLDOVA SULITA

20.00

102

LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" MOLDOVITA

46.48

103

SCOALA GIMNAZIALA BAINET

33.33

104

SCOALA GIMNAZIALA OSTRA

75.00

105

SCOALA GIMNAZIALA PALTINOASA

26.67

106

SCOALA GIMNAZIALA PANACI

40.74

107

LICEUL TEHNOLOGIC "NICANOR MOROSAN" PARTESTII DE JOS

31.11

108

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN MORARIU" PATRAUTI

53.70

109

SCOALA GIMNAZIALA POIANA STAMPEI

21.43

110

SCOALA GIMNAZIALA POIENI SOLCA

50.00

111

SCOALA GIMNAZIALA POJORATA

44.44

112

SCOALA GIMNAZIALA PREUTESTI

37.33

113

SCOALA GIMNAZIALA "MITROPOLIT IACOB PUTNEANUL" PUTNA

23.08

114

SCOALA GIMNAZIALA "ION LOVINESCU" RADASENI

24.14

115

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "MICUL PRINT" RADAUTI

83.87

116

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDELUL" RADAUTI

42.86

117

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE POPADIUC" RADAUTI

46.88

118

SCOALA GIMNAZIALA ”DIMITRIE CANTEMIR” RADAUTI

43.75

119

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" RADAUTI

70.91

120

SCOALA GIMNAZIALA "REGINA ELISABETA" RADAUTI

45.45

121

SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN VODA" RADAUTI

65.71

122

COLEGIUL NATIONAL "EUDOXIU HURMUZACHI" RADAUTI

70.69

123

COLEGIUL TEHNIC RADAUTI

44.00

124

COLEGIUL "ANDRONIC MOTRESCU" RADAUTI

33.33

125

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "SF. STELIAN" RADAUTI

74.19

126

SCOALA GIMNAZIALA RASCA

18.52

127

SCOALA GIMNAZIALA SADOVA

68.18

128

SCOALA GIMNAZIALA ”AURELIAN STANCIU” SALCEA

62.50

129

SCOALA GIMNAZIALA ”CRISTOFOR SIMIONESCU” PLOPENI

38.46

130

SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI

36.96

131

SCOALA GIMNAZIALA SATU MARE

42.11

132

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE PACURARIU" SCHEIA

42.37

133

SCOALA GIMNAZIALA SERBAUTI

75.00

134

SCOALA GIMNAZIALA SIMINICEA

69.57

135

SCOALA GIMNAZIALA "PETRU MUSAT" SIRET

46.88

136

COLEGIUL TEHNIC "LATCU VODA" SIRET

66.99

137

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU LAPUSNEANU" SLATINA

39.39

138

LICEUL TEHNOLOGIC "TOMSA VODA" SOLCA

52.73

139

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE ONCIUL" STRAJA

24.49

140

SCOALA GIMNAZIALA STROIESTI

41.38

 

Nr. crt.

Denumire unitate şcolară

Rata vaccinare personal (%)

141

SCOALA GIMNAZIALA STULPICANI

32.39

142

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "OBCINI" SUCEAVA

70.59

143

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "TANDARICA" SUCEAVA

31.82

144

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "GULLIVER" SUCEAVA

57.33

145

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ASCHIUTA" SUCEAVA

37.21

146

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEL" SUCEAVA

41.67

147

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "1-2-3" SUCEAVA

34.38

148

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SUCEAVA

58.46

149

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SUCEAVA

68.18

150

SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA

51.02

151

SCOALA GIMNAZIALA "JEAN BART" SUCEAVA

62.07

152

SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 SUCEAVA

48.15

153

SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE GHICA VOIEVOD" SUCEAVA

61.54

154

SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 SUCEAVA

62.22

155

SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA" SUCEAVA

67.78

156

SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA

48.39

157

SCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN" SUCEAVA

60.87

158

COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA

71.64

159

COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" SUCEAVA

72.16

160

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SUCEAVA

69.29

161

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "SPIRU HARET" SUCEAVA

59.49

162

COLEGIUL DE ARTA "CIPRIAN PORUMBESCU" SUCEAVA

60.16

163

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA

41.41

164

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "MITROPOLITUL DOSOFTEI" SUCEAVA

29.41

165

COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA

66.04

166

COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" SUCEAVA

65.43

167

COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUSAT" SUCEAVA

41.18

168

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA SUCEAVA

58.89

169

COLEGIUL TEHNIC "SAMUIL ISOPESCU" SUCEAVA

44.93

170

SCOALA POSTLICEALA SANITARA SUCEAVA

66.67

171

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SUCEAVA

56.07

172

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE VATAMANIUC" SUCEVITA

29.41

173

SCOALA GIMNAZIALA TODIRESTI

23.81

174

SCOALA GIMNAZIALA "ACADEMICIAN H. MIHAESCU" UDESTI

28.26

175

SCOALA GIMNAZIALA ULMA

7.89

176

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VADU MOLDOVEI

29.41

177

SCOALA GIMNAZIALA VALEA MOLDOVEI

29.73

178

SCOALA GIMNAZIALA "IORGU G. TOMA" VAMA

31.48

179

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "CASUTA POVESTILOR" VATRA DORNEI

15.38

180

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ALBA CA ZAPADA" VATRA DORNEI

44.19

181

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VATRA DORNEI

66.67

182

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VATRA DORNEI

62.50

183

SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 VATRA DORNEI

45.71

184

LICEUL TEORETIC ”ION LUCA” VATRA DORNEI

68.69

185

LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE DEAC" VATRA DORNEI

63.04

186

SCOALA GIMNAZIALA VATRA MOLDOVITEI

33.33

187

SCOALA GIMNAZIALA VERESTI

50.00

188

SCOALA GIMNAZIALA COROCAIESTI

23.53

189

SCOALA GIMNAZIALA "IOAN VICOVEANU" VICOVU DE JOS

40.00

 

Nr. crt.

Denumire unitate şcolară

Rata vaccinare personal (%)

190

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VICOVU DE JOS REMEZAU

36.67

191

LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" VICOVU DE SUS

41.98

192

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VICOVU DE SUS

30.30

193

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VICOVU DE SUS

16.67

194

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 VICOVU DE SUS

14.29

195

SCOALA GIMNAZIALA BIVOLARIE

22.50

196

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE

24.07

197

SCOALA GIMNAZIALA VOITINEL

27.87

198

SCOALA GIMNAZIALA ”DR. SIMION ȘI METZIA HÎJ” VOLOVAT

29.41

199

SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN TOMESCU" PLESESTI

51.06

200

SCOALA GIMNAZIALA ZAMOSTEA

60.61

201

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZVORISTEA

67.92

202

CENTRUL DE STUDII "STEFAN CEL MARE SI SFANT" BUCOVINA CIMPULUNG MOLDOVENESC

71.43

203

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CENTRUL DE STUDII

EUROPEAN” FĂLTICENI

86.36

204

SCOALA POSTLICEALA FEG EDUCATION FALTICENI

37.50

205

GRADINITA ”PARADISUL PITICILOR” GURA HUMORULUI

16.67

206

GRADINITA "SF.MARIA" RADAUTI

16.67

207

CENTRUL DE STUDII ȘTEFAN CEL MARE SI SFÂNT ȘCOALA

POSTLICEALĂ SANITARĂ RĂDĂUȚI

76.92

208

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”GRĂDINIȚA MAGICĂ”

RĂDĂUȚI

66.67

209

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARĂ CENTRUL DE STUDII "STEFAN CEL MARE SI SFANT" SUCEAVA

100.00

210

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU" SUCEAVA

69.23

211

LICEUL "NATANAEL" SUCEAVA

7.89

212

GRADINITA "SAMARITEANUL" NR. 20 SUCEAVA

33.33

213

LICEUL TEORETIC "FILADELFIA" SUCEAVA

31.36

214

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”MICUL PRINȚ” SUCEAVA

76.92

215

ȘCOALA PRIMARĂ ”SFÂNTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA” SUCEAVA

53.66

216

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT ”TRIKI RIKI” SUCEAVA

57.14

217

ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. EDUCATION - FILIALA SUCEAVA

100.00

218

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”LA PITICUL VESEL” SUCEAVA

77.27

219

ȘCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ SUCEAVA” SUCEAVA

80.00

220

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "TARA DE SUS" VATRA DORNEI

0.00

221

CLUBUL COPIILOR CAMPULUNG MOLDOVENESC

78.57

222

CLUBUL COPIILOR FALTICENI

75.00

223

CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI

76.92

224

CLUBUL SPORTIV SCOLAR GURA HUMORULUI

40.00

225

CLUBUL COPIILOR RADAUTI

23.08

226

CLUBUL SPORTIV SCOLAR RADAUTI

83.33

227

PALATUL COPIILOR SUCEAVA

65.00

228

CLUBUL COPIILOR VATRA DORNEI

36.36

229

CLUBUL SPORTIV SCOLAR VATRA DORNEI

83.33

 

 

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