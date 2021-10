Răspunsul Ierarhului

Mai mulți credincioși din Bălcăuți sunt nemulțumiți că la biserică slujește o femeie pe post de dascăl. Oamenii, prin vocea unei femei, i-au cerut un sfat Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Femeia l-a întrebat pe ÎPS Calinic dacă este corect ca la Parohia Ortodoxă Bălcăuți să fie dascăl o femeie. Nelămurirea ei este dacă o slujbă de înmormântare poate să fie oficiată de o femeie ca dascăl, „când în comunitatea noastră sunt atâția bărbați care ar putea învăța să fie dascăli”. Enoriașa a mai spus că „râd penticostalii că avem femeie ca dascăl. Vă rog din suflet să ne dați și nouă un dascăl, că nu este frumos ca o femeie să meargă cu un preot”.

La această problemă ridicată de comunitatea din Bălcăuți, ÎPS Calinic a răspuns că în Eparhia Iașilor, unde a fost trei decenii episcop-vicar, a întâlnit foarte multe doamne și foarte multe preotese, absolvente de școli teologice, care cântau la strană și care chiar mergeau cu preotul paroh la diferite slujbe.

„Când am vizitat parohiile din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, am întâlnit și aici astfel de cazuri, mai puține, ce e drept, dar care mi-au atras atenția prin faptul că erau foarte bune cântărețe. Dacă pe lângă această calitate de bune cântărețe sunt și persoane morale, chiar nu am nimic împotrivă să cânte la strană, să alcătuiască un cor, să organizeze activități social-filantropice și culturale cu tinerii parohiei etc.”, a explicat Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

În răspunsul acordat credincioasei din Bălcăuți, pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la rubrica „Răspunsul Ierarhului”, ÎPS Calinic a subliniat că, desigur, este de preferat ca la strană să fie un cantor, „dar decât un bărbat căruia îi lipsesc multe note din gamă, mai bine o femeie care poate acoperi vocal gama completă. Cu siguranță, în alegerea dascălului, un cuvânt îl are și Consiliul Parohial”.