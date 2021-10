Proiectul „Dezvoltarea unei platforme de angajare prin ucenicie”, la final

Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina organizează miercuri, 20 octombrie 2021, începând cu ora 09:30, în sala de conferință a Hotelului Best Western din orașul Gura Humorului, conferința finală a proiectului SEPAL – „Supporting Employment Platform through Apprenticeship Learning” („Dezvoltarea unei platforme de angajare prin ucenicie”). ConferințaSEPAL își propune promovarea învățării la locul de muncă prin stagii de ucenicie destinate tinerilor NEETs (tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează nici un program educațional sau de formare), precum și sprijinirea incluziunii pe piața muncii prin oferirea de servicii suport pentru angajare. Proiectul SEPAL este finanțat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin EEA and Norway Grants, Fund for Youth Employment, fiind implementat de Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina în parteneriat cu alte patru organizații din Spania (Fundacio Privada Pere Closa), Lituania (ZISPB Human Resources Monitoring and Development Bureau), Grecia (KoiSPE „Diadromes”) și Polonia (Collegium Balticum).

Coordonatorul de proiect, Petru -Vasile Gafiuc, a precizat că SEPAL

are drept scop crearea și pilotarea, într-un cadru transnațional comun de instruire, a unui program de dezvoltare profesională printr-un model pilot de evaluare a competențelor în baza experienței de lucru pentru competențele existente și formare la locul de muncă pentru 300 de tineri NEETs, cu vârsta cuprinsă între 24 și 29 de ani, provenind din rândul tinerilor cu dizabilități, abandon școlar, abilități de muncă scăzute, romi sau migranți. Puteți să vă înregistrați accesând link-ul: https://forms.gle/eRzFXZQsvFRyT6ad9 și să confirmaţi participarea până luni, 18.10.2021, ora 16:00, prin e-mail la: sepalromania@gmail.com sau telefon: 0770 36 77 69, persoană de contact Alina Adomnicăi, coordonator eveniment.