Sentință ușoară

Fostul șef al Corpului de Control al Prefectului, Gheorghe Cotin, actualmente administrator public al comunei Șcheia, prins beat la volanul mașinii de serviciu în februarie 2020, a fost condamnat de Judecătoria Suceava la o pedeapsă de 9 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe o perioadă de 2 ani de zile. Conform sentinței, Cotin nu va face așadar închisoare, dar are impus acest termen de 2 ani, în care are impuse o serie de obligații și restricții (printre altele să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea, să primească vizitele unui consilier de probațiune etc.).

Sentința Judecătoriei Suceava nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

La vremea comiterii infracțiunii, Cotin era șeful Corpului de Control al Prefecturii Suceava și se deplasa cu mașina de serviciu, înmatriculată MAI.

Maşina suspectă, cu numărul de înmatriculare MAI 43933, a fost oprită de un echipaj rutier pe bulevardul principal al municipiului Suceava, în imediata apropiere a sediului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava. Poliţiştii au acţionat în urma unui apel la 112 din trafic în care un bărbat semnala că maşina respectivă se deplasează în mod dubios, dinspre Fălticeni spre Suceava. Cel care a sunat i-a ţinut la curent pe poliţişti cu privire la traseul de deplasare, astfel că oprirea sa în trafic nu a fost prea complicată.

Gheorghe Cotin nu a dorit să sufle în etilotest, poliţiştii bănuind că acesta este băut. Asta având în vedere refuzarea testării, dar şi comportamentul său. Totuşi, acesta a acceptat să fie condus la Spitalul Judeţean Suceava, unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Alcoolemia în sânge s-a cifrat în jurul valorii de 1,5 la mie.