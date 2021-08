Primele măsuri

Șefa Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică, Luminiţa Maria Fron, a fost schimbată din funcție de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, în urma verificărilor efectuate după o sesizare venită din partea Consiliului de monitorizare a implementării convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Purtătorul de cuvânt al DGASPC, Nicoleta Danieliuc, a declarat, miercuri, că Luminița Fron era numită șefă de centru pe baza unei dispoziții, pe perioadă determinată, iar în urma controlului această dispoziție a fost revocată. Șefă de centru a fost numită acum Sonia Cuseac, de la Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp „O Nouă Viaţă” Suceava – Centrul de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilităţi, iar Luminița Fron a revenit pe funcția ocupată anterior, de inspector la centrul de la Sasca Mică.

Controlul efectuat de DGASPC Suceava a venit după ce, la începutul acestei luni, Consiliul de monitorizare a implementării convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități a reclamat că cei 330 de beneficiari ai centrului de la Sasca Mică locuiesc în condiții mizere, că pe paturi sunt saltele rupte, murdare cu fecale și urină, că paturile au arcurile rupte, că oamenii nu sunt lăsați în timpul zilei să se odihnească în camere, motiv pentru care mulți dintre ei dorm pe bănci, în curtea centrului, unde, de multe ori, își fac și nevoile. Concomitent, în depozite comisia a găsit saltele noi și lenjerie curată, nefolosite pentru bolnavi.

Reprezentanții consiliului de monitorizare au declarat că centrul de la Sasca Mică nu are medic psihiatru, deși prezența acestuia e obligatorie într-o asemenea instituție, și nici un medic stomatolog. Bucătăria a fost găsită murdară, cu veselă învechită, iar bolnavii s-au plâns că mâncarea este puțină și de calitate proastă. „Suntem primii din cadrul Consiliului de Monitorizare care am reușit să ajungem în cel mai mare centru de acest fel din România. Am descoperit lucruri de neimaginat. Condițiile de viață ale acestor beneficiari sunt condiții inumane, am găsit oameni chinuiți. Am găsit condiții administrative precare, am găsit un personal foarte slab calificat, niște oameni care nu ne-au mărturisit cum s-a putut ajunge în această situație, iar problema este că noi am reușit să scoatem la iveală aceste lucruri fără un sprijin din partea lor. Bineînțeles că toată lumea acolo le vede bune și frumoase”, a declarat atunci Emanuel-Gabriel Botnariu, președintele consiliului de monitorizare, pentru Antena 3.

Imediat după ce situația a fost făcută publică, purtătorul de cuvânt al DGASPC Suceava, Nicoleta Danieliuc, a declarat că saltelele și paturile rupte nu erau folosite pentru bolnavi, ci erau adunate în magazii și urmau să fie casate. „Pentru că sunt 330 de beneficiari, dar capacitatea centrului este de 390, au rămas libere anumite încăperi, în care au fost adunate materiale care nu mai pot fi folosite. În acele magazii au fost găsite de comisie obiectele deteriorate, echipamente care nu erau folosite pentru bolnavi. Bolnavii, pe timpul zilei, fiind cald, erau scoși la aer în curtea centrului. Este posibil ca unii dintre ei să se fi întins pe bănci, să fi adormit. Deratizarea centrului se face la solicitarea șefului centrului, după întocmirea unui referat. După ce s-a văzut raportul întocmit de Consiliul de monitorizare a implementării convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, conducerea DGASPC Suceava a făcut la rândul ei o comisie care va face verificări la centrul de la Sasca Mică, cel mai mare din țară. În funcție de cele constatate se vor lua și anumite măsuri”. Deocamdată, primele măsuri care s-au luat au fost schimbarea șefei de centru, efectuarea dezinfecției, deratizării și dezinsecției în regim de urgență, înlocuirea cazarmamentului deteriorat și casarea acestuia, igienizarea spațiilor dezafectate și solicitarea de materiale pentru lucrări de reparații. Nicoleta Danieliuc a mai spus că noua șefă a centrului va face evaluarea personalului de specialitate și îl va distribui pe sectoare de activitate în funcție de afecțiunile beneficiarilor, „ținând cont că centrul este în curs de dezinstituționalizare, beneficiarii urmând a fi transferați în alte locații”. Raportul comisiei de control urmează să fie făcut public în perioada următoare.