Câștigarea marelui premiu al festivalului Bucovina Motorfest Suceava, o motocicletă Yamaha, i-a adus viceprimarului Teodora Munteanu o bucurie de scurtă durată și un enorm val de critici, acuze și solicitări de demisie.

Chiar dacă legal nu a greșit cu nimic participând la tombolă, pentru care trebuia să cumpere tricoul festivalului, așa cum a cumpărat și biletul de acces la festival, faptul că a acceptat premiul, în condițiile în care reprezintă finanțatorul principal al evenimentului, Primăria Suceava, i-a atras o mulțime de reproșuri publice, în special pe rețelele de socializare, pe care se bazează și partidul pe care îl reprezintă, USR.

Drept urmare, luni dimineață, Teodora Munteanu a anunțat că va dona contravaloarea premiului primit în urma unei trageri la sorți. Ea a postat pe ambele conturi de socializare, atât cel personal, cât și pe pagina de persoană publică, un mesaj asemănător, cu câteva mici diferențe.

“În seara zilei de 7 august 2021 am participat, ca în fiecare an, la festivalul Bucovina Rockfest, organizat de către Asociația Legio Phoenix MC Suceava, în condiții impecabile. Cu această ocazie a fost organizată tombola, la care am participat și eu ca urmare a cumpărării tricoului festivalului. Numele meu a fost extras din urna cu sute de bilete de către băiatul solistului trupei Urma. Nu e un secret că particip la festivalurile rock, prietenii mei știu acest lucru. Dacă sorții s-au rostogolit către mine, am decis să achit contravaloarea acelui premiu, în sumă de 5000 RON, iar banii sa fie direcționați către Asociația Salvați Copiii Suceava. Este o motocicletă second-hand și voi avea mare grijă de ea”, este mesajul postat pe pagina de reprezentant al USR.

Pe contul privat, Teodora Munteanu nu a mai menționat și contravaloarea premiului, pe care vrea să o doneze, nici faptul că ar fi o motocicletă la mâna a doua.

Municipalitatea suceveană a finanțat cu 40.000 de lei festivalul Bucovina Motorfest, banii fiind alocați în cadrul ședinței de Consiliu Local din luna iulie, prezidată chiar de Teodora Munteanu.



Salvați Copiii Suceava anunță că nu a fost contactată de viceprimarul Teodora Munteanu

Organizația Salvați Copiii Suceava se delimitează de anunțul făcut de viceprimarul Sucevei Teodora Munteanu, cu privire la faptul că va dona către acest ONG contravaloarea motocicletei primite ca premiu la Festivalul Bucovina Motorfest. Salvații Copiii Suceava a transmis că „fără să vrem, organizația noastră a fost oarecum prinsă într-o întreagă dezbatere publică cu conotații negative, legată de situația creată în urma câștigării de către doamna viceprimar Teodora Munteanu a motocicletei ce a fost dată la tombola Festivalului Bucovina Rockfest, festival desfășurat la Cetatea de Scaun a Sucevei”. În aceeași postare făcută pe contul de socializare al organizației, conducerea Salvați Copiii Suceava anunță că nu cunoaște detaliile acestei probleme, „dar nu putem să nu ne delimităm de orice situație care ridică o cât de mică suspiciune în legătură cu moralitatea vreunui demers”.

”Întreaga noastră activitate se bucură de încrederea oamenilor și prin urmare ea este și trebuie să rămână dincolo de orice fel de îndoială.

Precizăm că nu am fost contactați de doamna în cauză și de asemenea, în cazul în care banii au fost deja transferați, vă aducem la cunoștință că informațiile referitoare la conturile noastre bancare sunt publice, ele găsindu-se pe pagina noastră de Facebook”, se mai spune în comunicatul Salvații Copiii Suceava.

Conducerea acestui ONG a mai transmis că acest comunicat oficial este și va rămâne singura legătură a Organizației Salvați Copiii cu această situație.

Teodora Munteanu, după donație: “Da, am greșit că am acceptat premiul...”

Luni după-amiază, viceprimarul Sucevei Teodora Munteanu a transmis un comunicat de presă în care face “mea culpa” și explică cum a ajuns să accepte premiul, deși nu s-ar fi cuvenit să participe la tragerea la sorți, existând clar un conflict de interese, la nivel moral:

“Da, am greșit că am acceptat premiul oferit la tombola de sâmbătă seară.

În febra evenimentului, la care particip de atâția ani, nu am realizat că din toamna anului trecut, de când am fost aleasă într-o funcție publică locală, nu mai sunt același simplu spectator. Îmi fac mea culpa tuturor celor cărora, fără nicio intenție, le-am adus deservicii.

Îmi cer scuze mai ales organizatorilor și artiștilor invitați la Bucovina Motorfest, un festival extraordinar care sper să reziste și să aibă succes. Sper să îmi acceptați scuzele și să îmi iertați naivitatea gestului.

Așa cum am anunțat deja, am făcut astăzi această donație către o asociație a cărei activitate o respect și o apreciez. Nu doresc ca această donație să politizeze în vreun fel activitatea domniilor lor. Public ordinul de plată doar ca o dovadă de transparență, fără a urmări niciun câștig personal de imagine. Promit să fiu mai responsabilă și să învăț că, odată cu funcția publică, vin și anumite limitări implicite ale vieții personale”.

Drept dovadă, Teodora Munteanu a publicat pe contul ei de Facebook contractul pentru motocicletă și donația către Asociația Salvați Copiii Suceava, în valoare de 5.000 de lei.

Organizatorul evenimentului este tot membru USR

Liderul PSD Suceava, Dan Ioan Cușnir, a postat ieri pe pagina sa de Facebook următorul comentariu legat de scandalul declanșat de viceprimarul Teodora Munteanu:

”Organizatorul Bucovina Motorfest, eveniment finanțat din bani publici, este membru al USR Plus Suceava. Acest lucru ar trebui să nu aibă nicio relevanță pentru că noi, consilierii locali ai PSD Suceava, susținem toate actele culturale sau sociale, precum și toate evenimentele care promovează regiunea în care trăim, indiferent de culoarea politică a organizatorilor. Facem acest lucru pentru că aceasta este calea spre normalitate și spre firesc, cale pe care, din cauza jocurilor puerile, adversarii noștri politici au pierdut-o din vedere de multe ori.

Câștigătoarea marelui premiu la Bucovina Motorfest, eveniment finanțat din bani publici, este membru al USR Plus Suceava. Ne-am abținut de la comentarii pe marginea acestei coincidențe.

Vă garantez că, în continuare, vom promova și susține în primul rând omul și valorile sale de bază, motiv pentru care vom lăsa zilei de mâine ocazia de a judeca îndemnul unor viitori nimeni de a consuma <mure> PSD. Vom trata cu milă rătăcirile unor euforici care la sfârșitul evenimentului au consumat <mure> PSD, în numele unei libertăți prost înțelese. Să nu uităm un singur lucru, așa cum spunea un mare luptător din trecut: a te da șmecher aiurea este ideea needucaților despre glorie. Însă a vorbi despre glorie e ultima prioritate într-un oraș și într-un județ în care sunt încă atâtea lucruri necesare de clădit, înainte de a te da șmecher”.