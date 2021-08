Credit necesar

Consiliul Local Suceava, întrunit luni într-o ședință extraordinară, a aprobat proiectul de hotărâre privind contractarea unui credit de 30 de milioane de lei de către municipalitate, de la Trezoreria statului, una din principalele investiții la care este nevoie de bani fiind ruta alternativă Suceava – Botoșani.

“Este bătălie pe acest credit, toate comunitățile locale vor să acceseze fonduri de acolo. Nu se poate face dezvoltare fără creditare!”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu, oferind exemplu orașelor Cluj și Oradea, care au luat recent credite de câte 100 de milioane de lei.

Din lista celor 16 investiții care ar urma să fie finanțate din acest credit, continuarea lucrărilor la ruta alternativă Suceava – Botoșani, etapa a II-a, necesită 7,5 milioane de lei, adică un sfert din valoarea totală.

Întrebat de către consilieri în privința costurilor totale ale rutei alternative, edilul sucevean a precizat că sunt de aproximativ 25 de milioane de euro, bani care nu vin din alte finanțări, ci trebuie asigurați de la bugetul local.

“Această investiție mare am împărțit-o în trei părți și bine am făcut. În primul rând am făcut piesa cea mai delicată – podul peste râul Suceava, apoi am făcut tronsonul II, care leagă intersecția Calea Unirii cu Traian Vuia de Podul Unirii, pe care îl vom finaliza în acest an, iar anul viitor vrem să facem tronsonul III al rutei alternative, de pe strada Energeticianului până pe DN 29. Sigur, costurile sunt mai mici decât la ruta ocolitoare, care a ajuns undeva la 80 de milioane de euro, dar și dimensiunile sunt mai mici – are 5 km, față de 13 km”, a explicat primarul Ion Lungu.

Pentru realizarea celei de-a treia părți a proiectului, legătura de la Podul Unirii cu DN 29, spre Salcea, a fost emis de CFR un aviz de principiu pentru o traversare a căii ferate, cu condiția ca aceasta să fie realizată din fonduri locale.

“Ruta alternativă va fi foarte utilă – ea este și astăzi, vine foarte bine amplasat podul peste râul Suceava, într-o zonă unde sunt mai multe variante de acces, iar ieșirea se poate face tot pe mai multe variante. Eu trec zilnic pe acolo, se circulă foarte bine, mulți aleg acest drum dacă vor să traverseze mai repede spre zona comercială”, a adăugat Ion Lungu.

Realizarea rutei alternative implică inclusiv exproprieri, o parte din traseu, din tronsonul III, fiind trasat parțial pe proprietăți private.