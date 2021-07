Referitor la articolul „USR încearcă să blocheze realizarea celui mai mare și modern complex din județ, destinat tenisului de câmp”



Proiectul bazei de tenis pe zgură din Gura Humorului este un proiect important care trebuie analizat cu atenție din mai multe puncte de vedere. Crearea unei baze de tenis este o inițiativă cât se poate de lăudabilă. De altfel, orice inițiativă de dezvoltare a unei baze sportive este de interes maxim pentru locuitorii orașului și reprezintă deci o prioritate indiscutabilă pentru administrația locală, inclusiv pentru consilierii USR PLUS. Mai mult, inițiativa înființării unei baze de tenis este un proiect care se bazează pe munca unui grup de humoreni implicați, care practică, dezvoltă și caută soluții pentru acest sport de mai mulți ani. Este un proiect care face cinste Humorului, iar inițiatorii și susținătorii lui sunt oameni serioși și devotați acestui angajament. USR PLUS susține și apreciază munca, entuziasmul și asumarea cu care acest grup de humoreni și-au propus să dezvolte pasiunea lor pentru tenis și să o transforme într-un punct forte al orașului. Hotărârea Primăriei de a susține acest proiect privat, de pe urma căruia vor beneficia mulți cetățeni, este cât se poate de lăudabilă. Afirmația că USR PLUS încearcă să blocheze acest proiect important este falsă, pentru că suntem în favoarea unei baze de sport moderne care ar aduce un plus de bunăstare humorenilor și un plus de imagine orașului.

În fapt, USR PLUS aduce argumente că, din nefericire, utilitatea acestui proiect este umbrită de alegerea de către primărie a locației care va fi cedată în beneficiul proiectului privat de înființare a bazei de tenis. Subliniem "privat", deoarece practicarea acestui sport va fi posibilă doar pe baza unui tarif pe care cu siguranță nu oricine și-l va permite. Tenisul este un sport care presupune o infrastructură costisitoare, iar funcționalitatea acestei baze va fi dată de acoperirea acestor costuri prin tarifele practicate. Terenurile de tenis au nevoie de o logistică obligatorie (cabine de duș și de schimb, locuri de parcare, etc.) și necesită o întreținere minuțioasă și costisitoare.

USR PLUS Gura Humorului consideră că este de neacceptat ca actualul teren de sport din Parcul Ariniș, liber de taxe de folosință și aflat la dispoziția tuturor vizitatorilor și doritorilor de mișcare, mici și mari, să fie confiscat și accesibil doar celor care vor plăti taxă. Faptul că acest teren nu a fost folosit ani întregi din vina lipsei de interes a Primăriei nu este un argument pentru a spune că terenul existent este inutil sau utilizat sub potențialul său. Este de neacceptat ca un loc de sport multifuncțional, flexibil, situat în mijlocul Parcului Ariniș, să devină proprietate privată, absorbind astfel nucleului Arinișului, zona de plimbare și destindere pentru toți cei care au plăcerea să se relaxeze pe aleile parcului. Infrastructura construită, dezvoltarea acestei baze de tenis, precum si organizarea de turnee de tenis vor conduce la creșterea afluenței iubitorilor acestui sport, însă doar al celor care și-l vor permite, și aceasta în detrimentul celor care folosesc Arinișul în mod liber în prezent. Din acest punct de vedere, spațiul ales de primărie pentru acest proiect este total nepotrivit! Afirmația că opoziția consilierilor USR PLUS ar avea la origine nostalgia useriștilor după anii comunismului este tendențioasă, încercând să exploateze stereotipuri false și ignorând argumentele logice și de bun-simț pe care le-ar susține orice locuitor al orașului Gura Humorului.

Soluții există, iar propunerile USR PLUS sunt următoarele:

- Primăria să îmbunătățească baza sportivă existentă și să o aducă la un nivel minim de decență, astfel încât să o pună la dispoziția tuturor doritorilor de mișcare, ceea ce ar reprezenta o măsură de bun-simț și s-ar înscrie ca acțiune într-o logică firească atât pentru noi, humorenii de rând, cât și pentru vizitatorii sau turiștii parcului;

- Primăria trebuie să caute soluții optime și să contribuie substanțial la înființarea unei baze de tenis în afara celei propuse în acest moment;

- proiectul de înființare a unei baze de tenis trebuie să ia in considerare necesitatea unei infrastructuri care să garanteze o buna funcționare a actualului complex, cu cabine de duș, vestiare și parcare, care reprezintă un minim necesar de desfășurare în condiții civilizate a unei partide de tenis, cu prietenii sau în timpul competițiilor;

- Primăria este datoare să caute soluții și să colaboreze contractual cu firme private doar în condițiile în care se garantează beneficiile humorenilor, fără a se pune în pericol posibilitățile reale de practicare a sportului de către orice cetățean al orașului Gura Humorului. De aceea primăria, ca partener în proiect, trebuie să impună clauze contractuale clare în acest sens.

Dincolo de aceste propuneri, esențială rămâne alegerea locației.

Dorința consilierilor USR PLUS nu este de a bloca acest proiect important pentru oraș, așa cum tendențios se afirmă în articolul din Monitorul, ci de a trage un semnal de alarmă pentru ca Primăria Orașului Gura Humorului să nu favorizeze o societate privată în detrimentul interesului general al cetățenilor, să nu cedeze centrul Parcului Dendrologic Ariniș și să renunțe astfel la o bază sportivă gratuită existentă, care ar trebui doar îmbunătățită, în favoarea unui proiect de anvergură destinat doar unui public select și cu posibilități financiare pentru practicarea acestui tip de sport. Cu o altă locație pentru baza de tenis și cu un minim de investiție în baza sportivă existentă, humorenii vor putea beneficia și de utilizarea gratuită în continuare a facilităților existente în Parcul Ariniș, și de posibilitatea de a opta pentru practicarea tenisului în condiții civilizate și moderne, evident, contra cost. Totdeauna există soluții, dacă se dă dovadă de bunăvoință.

Gelu DUPRII

Nota redacţiei

După patru zile și patru nopți de gândire, domnii userişti din Gura Humorului ne-au trimis aceste rânduri, din care, fără să insistăm, putem trage câteva concluzii rapide:

- tinerii politicieni userişti ne demonstrează, prin cele scrise, că vorbesc critic despre un proiect pe care nu l-au citit. Cuvintele „o societate privată” și „să nu înstrăineze terenul” arată că domnii de la USR nu au citit nici măcar de curiozitate proiectul Primăriei. Este firesc ca, în acest context, să considere articolul din Monitorul ca fiind tendențios.

- dacă au citit articolul din Monitorul, pe care îl incriminează, apare o altă problemă: nu au înțeles nimic. Sau se fac că nu înțeleg. Pentru că principala acuză era legată de faptul că nu au fost interesați până acum de nici un proiect legat de sport, nici un proiect legat de tinerii din oraș. S-au trezit că îi preocupă sportul de masă humorean abia după apariția în spațiul public a proiectului acestei baze de tenis. De ce?

Tiberiu AVRAM