Strategia de termoficare, discutată

Furnizarea apei calde nu va fi întreruptă în municipiul Suceava nici în această vară, așa cum se proceda în alți ani, pentru revizia tehnică, iar furnizarea căldurii și apei calde nu va fi o problemă nici sezonul rece 2021 – 2022.

Asigurări în această privință au fost date de către primarul Sucevei, Ion Lungu, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții societăților Bioenergy și Thermonet, care se ocupă de producția, transportul și furnizarea energiei termice necesare municipiului reședință de județ.

“Am avut miercuri dimineață o întâlnire cu Comitetul de conducere și acționari ai societăților Bioenergy și Thermonet care asigură producerea, furnizarea și distribuția energiei termice în orașul nostru.

Am discutat strategia pentru asigurarea încălzirii și a apei calde în sezonul rece 2021-2022, programul de reparații în acest an.

De asemenea am trecut în revistă proiectul pe care îl are pregătit municipalitatea suceveană pentru atragerea de fonduri europene în vederea finalizării reabilitării punctelor termice și rețelelor termice principale și secundare.

S-au concluzionat următoarele:

- sucevenii vor beneficia de apă caldă toată vara, vor fi doar opriri punctuale pentru lucrări de reparații;

- sucevenii vor beneficia de căldură și apa caldă în sezonul rece 2021-2022”, a spus primarul Ion Lungu.

Municipiul Suceava beneficiază de o centrală de termoficare nouă, pe biomasă, iar de la privatizarea activității de termoficare, oprirea apei calde în mijlocul verii (de obicei în iulie-august) s-a redus de la câteva săptămâni la câteva zile, sau chiar deloc, fiind făcute doar opriri punctuale, în zonele unde se lucrează la refacerea rețelelor de distribuție.