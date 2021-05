Sprijin important

Deputatul PNL Ioan Balan a salutat inițiativa autorităților locale din municipiul Suceava care introduc facilități la transport pentru elevi. ”Am aflat cu deosebită satisfacție că autoritățile administrației publice din municipiul Suceava au spart gheața și, pe lângă investițiile constante pe care le-au susținut din bugetul local pentru modernizarea școlilor, săptămâna aceasta vor introduce gratuitate pentru toți elevii din învățământul preuniversitar pentru transportul local. Îi felicit pe primarul Ion Lungu și pe viceprimarul Lucian Harșovschi, care au înțeles că viitorul nostru depinde direct de modul în care îi sprijinim pe copii să meargă la școală”, a arătat Ioan Balan.

Parlamentarul sucevean spune că și-ar dori ca Guvernul să vină în întâmpinarea acestei inițiative și, acolo unde primăriile nu au resurse financiare suficiente ca să asigure transportul gratuit al elevilor la școală, sumele care lipsesc din bugetele locale să fie acoperite măcar parțial prin transferuri de la bugetul de stat.

”Ar fi un nou pas serios în atingerea obiectivului nostru de a ajuta copiii să meargă la școală, după ce, anul trecut, am avut printre cele mai puternice investiții în infrastructura școlară din ultimele decenii, am luat măsuri privind cuantumul minim al burselor și am crescut alocațiile de stat, deși bugetul a trecut prin momente deosebit de dificile. De asemenea, pașii următori în susținerea sistemului de învățământ trebuie să urmărească reforme deja demarate de PNL anul trecut, cuprinzând pachetele integrate de asistență pentru copiii din familii cu venituri reduse, continuarea investițiilor în rețeaua școlară și găsirea soluțiilor financiare, astfel încât atunci când bugetul o va permite, salarizarea personalului didactic să ajungă la nivelul importanței pe care munca dascălilor o are în societatea noastră. Am convingerea că suntem pe drumul cel bun, iar actualul Guvern și administrațiile locale liberale vor face pentru educația din România, în numai 4 ani, ceea ce nu s-a făcut vreme de 30 de ani”, a mai menționat Ioan Balan.

Deputatul liberal spune că inițiativa autorităților locale din municipiul Suceava este cu atât mai lăudabilă cu cât România se confruntă în continuare cu o problemă deosebit de delicată în ceea ce privește accesul copiilor la sistemul de învățământ.

”Abandonul școlar încă foarte mare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate ale țării, este determinat de condițiile economice nefavorabile ale părinților, care nu pot asigura din veniturile familiei toate cele necesare pentru copiii lor – hăinuțe, rechizite, transport, hrană. Mai mult decât atât, dacă familia are nu unul sau doi, ci mai mulți copii, problemele sunt și mai apăsătoare și mai greu de rezolvat. Spuneam la începutul acestui an că problemele din educație nu pot fi rezolvate în mod individual nici de Guvern, nici de părinți sau de școli și nici de autoritățile locale. Numai prin concursul tuturor putem să atingem obiectivul pe care ni-l dorim, și anume ca toți copiii să meargă la școală și toți copiii să aibă șansa la un loc de muncă de bună calitate, bine plătit”, a concluzionat Ioan Balan.