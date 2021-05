Incident

Liniștea comunei Satu Mare a fost tulburată ieri, după orele prânzului, de un incident petrecut chiar în fața primăriei locale. Indiferent că localnicii se aflau la muncile câmpului, în fața porții la o bârfă scurtă, la bufet sau prin curte, subiectul cel mai dezbătut a fost legat de „porția de bătaie administrată de primar unui consilier local”, după cum spunea o bătrână dintr-o gospodărie situată în apropierea sediului administrației locale.

Conform spuselor celor implicați în incident, se pare că totul a pornit în timpul ședinței de Consiliu Local de ieri, când consilierul local USR Silvestru Balan, unul dintre consilierii cei mai vocali din deliberativul sătmărean, ar fi avut un schimb de replici mai acid cu primarul PSD, Toader Adrian Lavric, legat de utilizarea bugetului comunei. La finalul întrunirii, cei doi s-ar fi intersectat în fața primăriei, iar potrivit celor spuse de Balan, primarul l-ar fi lovit în mai multe rânduri cu pumnul și picioarele, condiții în care a fost apelat numărul 112, apoi victima agresiunii a fost transportată cu o ambulanță la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost internată. Cert este că personalul de pe ambulanță l-a diagnosticat pe Balan cu „traumatism cranian și contuzie de coloană lombară”.

Balan: „Intenționez să-l dau în judecată pe primar”

Contactat telefonic ieri după-amiază, consilierul local Balan a declarat: „Am fost bătut măr, altceva ce să zic. Eu nu știu decât să spun adevărul, și adevărul deranjează. Am fost luat prin surprindere, eu nu știam ce urmărește. După ce s-a terminat ședința de Consiliu Local plecam cu doi colegi, eram deja la poartă. Și mă aștepta la poartă… Prima dată m-a lovit puternic în urechea stângă, croșeu, apoi în dreapta, și am căzut. După aceea multe picioare în spate, în coloană, minunății, toate cele… Acum sunt la spital, am branulă, mi se fac investigații peste investigații. Îi spuneam adineauri doctorului că din cauza umflăturilor am probleme și cu respirația, depinde în ce poziție stau. Am fost lovit numai de primar. Nu am avut nimic cu dumnealui, însă eu cred că de mult timp se urmărește acest lucru. Eu sunt mai tranșant, spun numai adevărul. Eu sunt vertical. Oricum intenționez să-l dau în judecată pe primar”.

Lavric: Am fost acuzat de multe lucruri neadevărate, i-am cerut probe, însă dânsul tot a continuat

De partea cealaltă, primarul comunei, Toader Adrian Lavric, admite că a avut loc un incident în fața primăriei, spune că l-a îmbrâncit pe Balan și că regretă acest lucru, însă consideră că a fost provocat de consilier încă de la începutul mandatului. Am luat legătura telefonic cu primarul Lavric, care ne-a declarat: „Am avut ședință de Consiliu Local și la fel ca și în ședințele anterioare, de când am preluat mandatul de primar, consilierul Balan mi-a adus mai multe acuzații. Că m-am aliat cu hoții din primărie, cu gașca din primărie la furat banul public, și mai multe probleme din astea. Când s-a terminat ședința, am ieșit afară și consilierul Balan mi-a repetat aceleași cuvinte. L-am îmbrâncit, ce să fac, acum îmi pare rău… nu am putut să mă controlez. Nu l-am lovit cu pumnul sau cu picioarele, doar l-am îmbrâncit. Am fost acuzat de multe lucruri neadevărate, i-am cerut probe, însă dânsul tot a continuat. Nu sunt eu omul să fac gesturi de acest fel, nici funcția pe care o dețin nu-mi permite, îmi pare rău dar am fost provocat”.

În aceste condiții, conflictul dintre primarul de Satu Mare și unul dintre aleșii locali va fi cercetat de organele de poliție care vor stabili cu exactitate condițiile în care s-a petrecut incidentul de miercuri.