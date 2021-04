Achiziție remarcabilă

Omul de afaceri Alexandru Șcheul, care are deschisă la Horodnic o expoziție impresionantă de motociclete și vehicule retro, a achiziționat recent o mașină electrică de agrement de mare valoare, care a aparținut marii gimnaste Nadia Comăneci, fiind primită cadou de aceasta de la președintele Mexicului, în anul 1977. Mașinuța electrică, restaurată și repusă în funcțiune, va fi de acum încolo vedeta ”Expo Bucovina” de la Horodnic.

Pentru ca povestea din spatele mașinii să nu poată fi contestată, Alexandru Șcheul a cumpărat, odată cu vehiculul electric, și o adeverință din 1980 a Federației Române de Gimnastică, care confirmă că mașina a fost a Nadiei, dar și contractul de vânzare-cumpărare prin care Nadia a vândut mașina unui bărbat din Deva, tot în 1980. De la acest bărbat din Deva a cumpărat mașina suceveanul la 40 de ani distanță, profitând se pare de un concurs de împrejurări favorabile. Ani mulți de zile, proprietarul a refuzat ofertele de a vinde mașina, inclusiv ale unor nume mari din România.

Președintele Mexicului și fiica sa, fani ai Nadiei, i-au oferit mașina fabricată în foarte puține exemplare

După performanțele din 1976, dela Olimpiada de la Montreal, Nadia Comăneci a devenit celebră în întreaga lume. A luat atunci prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Un an mai târziu, în 1977, gimnasta a mers în Mexic, la un turneu cu lotul feminin de gimnastică al României. Președintele Mexicului, Lopez Portillo, și fiica sa erau deja fani ai Nadiei, astfel că aceștia și-au dorit să o cunoască personal. Nadia a fost plimbată de fiica președintelui cu mașina marca Viniera, o copie după un model de epocă Rolls Royce, și a primit cadou un model identic.

Automobilul a fost un soi de moft al familiei președintelui, un automobil propulsat electric fiind o veritabilă raritate la vremea respectivă.

Așa a ajuns o astfel de mașină în 1977 în România, primul autovehicul electric de pe meleagurile noastre.

Gimnasta s-ar fi plimbat cu autovehiculul în România, însă nu prea mult, din lipsă de timp și din cauza unor probleme tehnice apărute din cauza diferențelor dintre rețelele electrice.

În orașul în care și-a petrecut tinerețea – Deva, Nadia Comăneci a vândut mașina, în 1980, lui Loghin Lazăr, soțul dirigintei gimnastei.

Automobilul electric, foarte diferit de ce înseamnă azi un autoturism, condus cu o manetă, nu cu volan, a fost în posesia acestuia până de curând.

Cum a fost convins să vândă mașina posesorul din ultimii 40 de ani

Alexandru Șcheul ne-a relatat cum a reușit să cumpere autovehiculul de la posesorul din Deva: ”Domnul nu a vrut să o dea deși mi-a spus că a avut oferte în trecut de la Sergiu Nicolaescu și de la Țiriac. Nepoata lui a venit la expoziția mea de la Horodnic, a văzut ce am acolo și i-a povestit, și cred că asta l-a impresionat. Ajuns la 81 de ani, domnul a considerat că locul potrivit al mașinii este la mine, pentru a fi păstrată și exploatată. Pot să vă spun că prețul cerut a fost de 40.000 de euro și în cele din urmă am cumpărat-o cu 30.000 de euro”.

Ar mai fi doar patru exemplare în lume. Unul dintre ele este de acum la Horodnic

Din ce știe Loghin Lazăr, mai sunt doar patru exemplare de acest tip de automobil în lume. Primul exemplar se găsea la Hollywood şi era folosit cu ocazia a diverse ceremonii. Un altul este în posesia unui magnat din Peru şi celelalte două sunt exemplarele din Deva şi cel din Mexic.

Așadar, mașina valorează mult și pentru că este rară, nu numai pentru că a aparținut celei mai mari gimnaste din lume.

După două luni de muncă și multă pasiune din partea lui Alexandru Șcheul, mașina a fost restaurată și i s-a refăcut instalația electrică.

La finele săptămânii trecute, Alexandru Șcheul a făcut prima plimbare cu autovehiculul.

Ce autonomie și ce viteză are mașina

Alexandru Șcheul ne-a relatat: ”Am înregistrat mașina la primărie ca vehicul electric și am voie să merg cu ea pe o rază de 100 de kilometri în jurul Horodnicului. Se deplasează cu viteza maximă de 40 de km/h și are autonomie de 100 de kilometri”.

Alexandru Șcheul se arată convins că mașina va fi de acum încolo vedeta ”Expo Moto Bucovina”. Mașina va fi expusă cu tot cu contractul de vânzare-cumpărare al Nadiei din 1980 și adeverința care confirmă cum a ajuns autovehiculul la Nadia, din Mexic, fiind scutită atunci de taxele vamale.

Colecție impresionantă de motociclete la Horodnic

Pentru Alexandru Șcheul pasiunea este cuvântul de ordine.

La Expo Moto Bucovina sunt expuse 162 de motociclete de colecție, cea mai vechie din 1926 și cea mai nouă din 2020, și mai multe automobile retro. Sunt motociclete adunate pe colecții din diferite perioade, toate în stare impecabilă.

De ani de zile, expoziția este gratuită pentru public, și așa va rămâne și de acum încolo, ne-a spus Alexandru Şcheul, semn că pe acesta nu îl interesează banii cu privire la această colecție. Este vorba doar de pasiune pură, dusă pe culmi înalte.

Amintirile bărbatului care a avut mașina 40 de ani – Nadia a condus automobilul, iar hoții l-au pus pe butuci

Într-un interviu de acum câțiva ani pentru ”Adevărul”, bărbatul din Deva a povesti cum a ajuns mașina în țară și cum s-a plimbat Nadia cu vehiculul:

„Maşina a ajuns demontată la Deva, într-un colet transportat întâi cu avionul până în Bucureşti şi apoi cu trenul. După ce am pus-o în funcţiune, i-am spus Nadiei să aibă grijă să nu o încarce decât la 110 volţi, că altfel se arde instalaţia. Instalaţia electrică a cedat, iar după circa un an în care gimnasta mai circula cu ea, maşina a ajuns într-un garaj. După mai mult timp în care maşinuţa a fost uitată acolo, am aflat că Nadia voia să o vândă aşa, defectă. Am cumpărat-o cu 18.000 de lei. În anii 1980 era destul de mult, însă eu mă ataşasem de ea şi am reuşit să o repar“, a relatat Loghin Lazăr.

Bărbatul a povestit că a parcurs peste 5.000 de kilometri cu maşinuţa electrică. A condus-o prin împrejurimile municipiului Deva şi spre zonele de agrement din judeţ şi a dat-o mai apoi nepoatei sale să se plimbe cu ea prin oraş.

Într-o noapte, hoţii au intrat în garajul unde era ţinută şi i-au furat acumulatorii.