Solicitare

Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicăi le-a solicitat actualilor guvernanți să facă pentru județ cel puțin cât a făcut Guvernul PSD. Mirela Adomnicăi a spus în cadrul unei conferințe de presă că a urmărit aparițiile publice ale actualilor parlamentari suceveni din partidele de guvernământ, subliniind faptul că aceștia sunt la putere, deși au pierdut alegerile. „Urmăresc cu interes demersurile pe care le fac în sprijinul județului Suceava. Și vă mărturisesc că sunt aproape siderată de aparițiilor lor din presă”, a precizat Adomnicăi. Ea a arătat că parlamentarii suceveni din partidele aflate la putere în România continuă să dea vina pe PSD, deși acest partid nu se mai află la guvernare de un an și jumătate. „Deși Guvernul PNL guvernează de peste un an și jumătate, iar actualul guvern are trei luni de când e la guvernare, tot PSD e de vină, de exemplu, pentru faptul că autostrada A7 se oprește la Pașcani. Amintesc că pentru A7, ministrul Răzvan Cuc a declarat la șantierul de la varianta ocolitoare a Sucevei că pregătește documentația pentru studiul de fezabilitate și pentru tronsonul Pașcani – Siret. Iar în 2020 trebuia să intre în execuție această autostradă”, a declarat Mirela Adomnicăi, ea adăugând că „noi am ieșit de la guvernare ca urmare a moțiunii de cenzură din 2019 și iată că a trecut mai bine de un an și jumătate și de abia suntem în situația în care în legea bugetului pe 2021 au prins parțial finanțare doar pentru studiul de fezabilitate de la Ploiești și până la Pașcani”.

Adomnicăi: PSD va monitoriza și va face un bilanț anual cu ceea ce înseamnă guvernarea PNL - USR PLUS – UDMR pentru județul Suceava

Mirela Adomnicăi a precizat că actualii guvernanți au avut la dispoziție un an și jumătate, în care puteau să înainteze cu aceste demersuri, cel puțin pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru autostradă până la Siret. „Nici în legea bugetului nu au prins-o și ei sunt cei care au făcut legea bugetului. Amendamentele noastre nu au fost votate nici măcar unul. Și mai mult decât atât, nici în PNRR nu este prinsă această autostradă care să ajungă până la Siret. Deci PSD nu este de vină”, a subliniat deputatul PSD. Ea a precizat că în condițiile în care PSD este în opoziție de un an și jumătate, le solicită partidelor aflate la putere să guverneze, „pentru că au vrut acest lucru înainte de termen prin moțiunea de cenzură”. „Au preluat o guvernare, au pierdut alegerile, au făcut o majoritate și guvernează de trei luni de zile. Le cerem în continuare să guverneze. Dacă nu sunt în stare, să plece”, a spus Mirela Adomnicăi. Ea a adăugat că își amintește că atunci când a fost prefect, parlamentarii din opoziție de atunci, de la PNL, aduceau acuzații Guvernului PSD că neglijează județul Suceava. „Județul Suceava, în timpul guvernării PSD, a avut cea mai mare alocare de fonduri prin PNDL 2. Și a trebuit să vină ministrul Cseke Attila la Suceava ca să recunoască că în timpul guvernării PSD județul Suceava a primit cele mai multe fonduri din țară prin Compania Națională de Investiții”, a declarat Mirela Adomnicăi. Astfel, ea a spus că PSD va monitoriza și va face un bilanț anual cu ceea ce a însemnat PNL - USR PLUS – UDMR pentru județul Suceava, pentru a face o comparație cu anii în care guvernarea PSD a alocat fonduri pentru județ. De asemenea, ea și-a exprimat speranța că și președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, va susține interesele celor 114 de localități ale județului.