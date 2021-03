Caz delicat

Furturile repetate comise de minori, de cele mai multe ori scoși la înaintare de cei mai mari, pentru că au învățat de multă vreme că minorii sub 14 ani nu răspund penal, duc la exasperare păgubiții și la escaladări ale violenței care pot lua o turnură tot mai gravă. Oamenii păgubiți își pot pierde rațiunea, mai ales când știu deja că dacă anunță poliția și se deschide un dosar penal nu se întâmplă practic nimic, pentru că minorii au răspundere penală limitată până la 16 ani, și răspundere penală zero dacă au sub 14 ani. Se întâmplă mai nou și la Gura Humorului, unde mai mulți minori, mulți sub vârsta de 14 ani, au început să comită în mod repetat furturi.

Urme de violență pe corpul minorului

Daniel Chirap, un bărbat din Gura Humorului care are mai multe căbănuțe la baza pârtiei ”Șoimul”, este acuzat de lovire, sechestrare și pornografie infantilă, după ce l-a prins pe un minor de 11 ani, care cu două zile înainte i-ar fi spart o cabană și i-ar fi furat trei sticle de whisky. Mama minorului de 11 ani a relatat că ”organul de poliție” i-a adus copilul acasă bătut măr, în cursul zilei de joi, 25 februarie. În sprijinul acestor acuzații, femeia a postat fotografii în care se văd urme de violență pe trupul și pe fața minorului de 11 ani. Acuzațiile merg foarte departe. Mama spune că minorul i-a povestit că a fost dus sub o ploaie de lovituri în restaurantul omului de afaceri, băgat într-o cameră, dezbrăcat și amenințat că va fi spânzurat. Coșmarul ar fi fost de lungă durată.

L-ar fi recunoscut pe hoț după imaginile de pe camerele de supraveghere

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, ne-a declarat că în acest caz se fac cercetări față de bărbatul acuzat pentru mai multe posibile infracțiuni, inclusiv sechestrare și pornografie infantilă, însă nu sunt date care să confirme toate aceste acuzații. Ce este cert este că pe 23 februarie, una din cabanele lui Daniel Chirap a fost spartă, fiind sustrase cele trei sticle de alcool. Ulterior, vizionând imaginile de pe camerele de supraveghere, proprietarul a văzut cine este autorul. Pe 25 februarie, joi, Daniel Chirap l-a văzut din nou pe minorul de 11 ani dând târcoale în zona Ariniș. Este cert că bărbatul i-a cerut acestuia socoteală și probabil să-l fi lovit. Totuși, până la varianta ca acesta să fi fost dus cu forța într-o încăpere și sechestrat calea este destul de lungă.

Conform unor surse, omul de afaceri ar fi fost anunțat că dacă nu îi dă familiei minorului 2.000 de lei cazul va fi făcut public și va fi stârnit un imens scandal. Acesta ar fi refuzat să dea banii iar imaginile au apărut pe Facebook.

Poliția orașului Gura Humorului face cercetări în acest caz. Probabil și în cursul zilei de astăzi se vor căuta indicii care să lămurească dacă minorul a fost într-adevăr supus la violențe extreme. Telefonul lui Daniel Chirap a fost ridicat pentru a se verifica dacă există fotografii cu minorul. Oricum ar fi, acesta are leziuni pe corp și este evident că cineva este răspunzător pentru asta.

Reporterii Monitorul de Suceava l-au contactat, ieri, pe Daniel Chirap, pentru a vedea care este punctul de vedere al acestuia. Bărbatul a spus că nu poate comenta cazul pentru că poliția desfășoară o anchetă în acest sens iar el așteaptă rezultatele cercetărilor.