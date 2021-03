Fălticeni

Sâmbătă, 27 februarie, s-au împlinit 118 ani de la naşterea sculptorului Ion Irimescu, ocazie cu care Muzeul de Artă „Ion Irimescu” şi Primăria municipiului Fălticeni au organizat mai multe manifestări omagiale.

În prima parte a zilei, la Biserica “Sfinţii Mihail şi Gavriil” din Oprişeni, singura biserică pictată de maestrul Ion Irimescu, a avut loc slujba de pomenire a “Patriarhului artelor româneşti”. Serviciul religios a fost oficiat de un sobor de preoţi condus de preotul protopop Adrian Dulgheriu.

Ca şi în anii precedenţi, la slujba de pomenire a celebrului artist au participat oficialităţile locale şi judeţene, printre care s-au numărat, primarul de Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman, artişti plastici, scriitori, câţiva apropiaţi ai Maestrului, monahia dr. Gabriela Platon, stareţa Mănăstirii Voroneţ, Emil Ursu, reprezentantul Centrului Cultural Bucovina - graficianul şi caricaturistul Mihai Pânzaru PIM, directorul Muzeului Bucovinei, cunoscutul interpret de muzică tradițională românească din zona Țării Lăpușului, Grigore Leşe, scriitorul Grigore Ilisei, criticul şi istoricul de artă Pavel Şuşară, consilieri locali.

„Ne întâlnim an de an să aducem o rugăciune şi un pios omagiu maestrului Ion Irimescu. Ne bucurăm că noi, cei de astăzi putem să înălţăm rugăciuni pentru sufletul său, ne bucurăm că maestrul Ion Irimescu aparţine comunităţii noastre. Trebuie să-i mulţumim că a iubit acest oraş şi i-a făcut o donaţie extraordinară.

Maestrul a fost hărăzit să trăiască o perioadă îndelungată, 102 ani, care s-a terminat. Este important însă şi ce a rămas după el, este important ceea ce rămâne după fiecare dintre noi. După el a rămas şi această pictură minunată (n.r. -pictura din Biserica de la Oprişeni) arătându-şi dragostea faţă de credinţă, de neam, au rămas acele sculpturi şi desene extraordinare, a rămas un muzeu care îi poartă numele. Poate fi un model pentru noi şi un mod de a ne arăta dragostea faţă de oraşul nostru şi faţă de ţara aceasta”, a fost îndemnul preotului protopop Adrian Dulgheriu.

După slujba parastasului, cei prezenţi s-au recules la mormântul din Cimitirul Oprişeni. Au fost depuse coroane şi buchete de flori din partea Municipiului Fălticeni reprezentat de primarul Cătălin Coman, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Neculai Barbă, Centrului Cultural Bucovina, Muzeului „Ion Irimescu”.

“Ne bucurăm de marea moștenire lăsată”

Manifestările, organizate sub genericul “Irimescu - 118”, au continuat, în sala mare de spectacole a Centrului Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, alături de zeci de prieteni ai maestrului Ion Irimescu, personalităţi ale culturii naţionale, judeţene şi locale.

În deschidere, managerul Muzeului de Artă „Ion Irimescu”, preotul Teodor Brădățanu, a ținut să le mulțumească celor prezenţi pentru că au venit la acest eveniment dedicat maestrului Irimescu.

„Vă mulţumim pentru efortul dumneavoastră de a fi prezenţi astăzi (n.r. - 27 februarie), aici, mulţumim în primul rând invitaţilor, suntem bucuroşi că iată, şi de această dată maestrul Ion Irimescu este în inimile noastre, ne aducem aminte cu bucurie și îl comemorăm și ne bucurăm de marea moștenire lăsată”, a spus Teodor Brădățanu.

La rândul său, primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a ținut să sublinieze faptul că administrația locală va continua lucrările de reabilitare și restaurare la clădirile Muzeului de Artă „Ion Irimescu”.

„Suntem la 118 ani de la naşterea maestrului Ion Irimescu şi nu este un mai bun prilej de ai aduce un pios omagiu decât discutând despre el şi despre opera sa, alături de toţi cei care l-au îndrăgit şi care apreciază atât viaţa dumnealui, cât şi întreaga operă.

Avem alături de noi invitaţi de seamă care vor discuta, vor vorbi despre cultură şi nu intră în fişa postului primarului să analizeze creaţia artiştilor, dar are obligaţia de a păstra şi pune în valoare ce au lăsat ei.

După modernizarea și reabilitarea Muzeului <Ion Irimescu>, la care artizan a fost domnul primar Vasile Tofan (n.r. - fost primar al municipiului Fălticeni) și la care eu am avut onoarea să inaugurez și să tai panglica, pot să spun că am continuat aceste eforturi și am depus un proiect pe fonduri europene pentru reabilitarea corpului B al muzeului de Artă <Ion Irimescu>. Ne bucurăm că la sfârşitul anului trecut am semnat contractul de finanțare pentru acest proiect, prin care va fi reabilitat în totalitate corpul B al Muzeului cu bani europeni. Va rămâne în zestrea culturală a oraşului iar printr-un parteneriat cu Ministerul Culturii va fi reabilitat și apartamentul în care Ion Irimescu și-a petrecut ultimii ani din viață, care se află tot în corpul B al muzeului, inclusiv mobilierul, obiectele și uneltele maestrului, tot ceea ce ne aduce aminte de activitatea şi opera maestrului Ion Irimescu”, a precizat primarul Cătălin Coman.

Viziuni asupra operei lui Brâncuşi şi Ion Irimescu

După discursurile oficialităților au urmat mai multe comunicări științifice susținute de invitaţi. Primul care a luat cuvântul a fost Ion Mândrescu, sculptorul sucevean care l-a cunoscut şi îndrăgit pe maestrul Ion Irimescu.

Criticul şi istoricul de artă Pavel Şuşară, monograf, poet, publicist şi scriitor român, cercetător de istorie a artei al Institutului de Istoria Artei de pe lângă Academia Română, evaluator de opere de artă, a fost cel care a moderat întâlnirea şi a prezentat propriile viziuni asupra operei lui Brâncuşi cu ocazia lansării şi la Fălticeni a volumului „Brâncuşi”, apărut spre sfârşitul anului 2020. Prezentarea volumului „Brâncuşi”, semnat de Pavel Şuşară a fost făcută de scriitorul Grigore Ilisei.

În cuvântul său, criticul de artă Pavel Şuşară s-a oprit şi asupra continuităţii în artă Brâncuşi – Paciurea – Irimescu, Ion Irimescu preluând de la Brâncuşi „partea de rafinament a formei, acel aspect înalt decorativ”, şi de la Paciurea a preluat „retorica şi tipul acesta de poveste fabuloasă pe care Irimescu o spune în aproape toate compoziţiile sale importante”.

Tot Pavel Șușară a prezentat şi volumul „Chipurile umilinței. Amintiri, destăinuiri, mărturii: Grigore Leșe în dialog cu Răzvan Bucuroiu”.

La final, Grigore Leşe i-a încântat pe cei prezenţi cu vocea şi fluierul său „cu muzica care se găseşte în sufletul oamenilor”.

Ion Irimescu s-a născut pe 27 februarie 1903 şi a încetat din viaţă în octombrie 2005, în locuinţa sa din Fălticeni.