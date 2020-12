Un an dificil

Primăria Suceava lucrează la fundamentarea bugetului pentru 2021, care va fi mai mic decât cel din 2020, fiind necesară renunțarea la unele programe anuale și reducerea de cheltuieli de finanțare la anumite capitole.

“Bugetul din 2021 va fi de austeritate totală la cheltuielile de funcționare ale Primăriei, în ceea ce privește fondul de salarii nu va cunoaște nici un fel de creștere, la fel fiind cu toate celelalte cheltuieli de funcționare.

Cu toate acestea, rămâne un buget al dezvoltării, având în vedere faptul că avem foarte multe investiții pe care le continuăm din 2020, fie că discutăm de cele pe fonduri europene, care urmează să fie finalizate, fie de cele din fonduri proprii ale primăriei, precum finalizarea rutei alternative Suceava – Botoșani, modernizarea Pieței George Enescu, extinderea rețelelor de gaz metan în Burdujeni Sat”, a anunțat miercuri primarul Sucevei, Ion Lungu.

Austeritatea pune pe pauză și unul dintre programele anuale ale municipalității, cel de bugetare participativă, prin care se asigura finanțare de un milion de euro pentru proiecte propuse și votate de comunitate.

„Din păcate, anul acesta nu va avea loc bugetarea participativă, având în vedere faptul că ne obligă legea să finalizăm investițiile începute și avem restante proiecte aprobate pentru bugetare participativă pentru 2020.

Le vom finaliza în 2021”, a precizat edilul sucevean.

Fără lucrări noi de investiții și reparații la școli, unde se va merge pe atragerea de fonduri europene

Austeritatea economică a Primăriei Suceava se va reflecta și în privința unităților de învățământ, care în fiecare an au beneficiat de un buget generos, dar la care nu se vor mai încuraja efectuarea de noi lucrări de reparații și investiții, din bugetul municipalității, ci se va merge pe continuarea celor demarate și atragerea de fonduri europene.

„În cifre absolute bugetul va fi mai mic, suntem încă la faza de fundamentare, lucrăm la asta cu directorii din primărie, cu instituțiile subordonate, inclusiv cu conducerea școlilor, unde anul acesta bugetul va fi mai mic.

An de an am avut bugete consistente pentru școli, eu m-aș îndrepta mai mult pe partea de digitalizare, de achiziționare a echipamentelor electronice necesare pentru o bună desfășurare a orelor online. Școlile au venit an de an cu fel de fel de lucrări, de la reparații la investiții, reabilitare a clădirilor, a sistemelor de încălzire, a grupurilor sanitare etc., vom finaliza lucrările începute, dar recomandarea mea este să se axeze pe digitalizare. În privința reabilitării termice a clădirilor unităților școlare, vom face acest efort pe fonduri europene, este prevăzută această posibilitate pe programul de redresare și reziliență, la fel și pe Programul Operațional Regional, prin care vom reabilita cât mai multe clădiri publice”, a adăugat edilul sucevean.

Austeritatea pentru 2021 este justificată în primul rând de efectele pandemiei în toate planurile, inclusiv cel economic, care se reflectă direct atât în încasările directe ale municipalității, cât și în posibilitățile de a obține finanțări de la bugetul central.