Vizită de lucru

Prim-ministrul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Nicolae Bode, au asistat, vineri, la Pojorâta, la o demonstrație cu un tren de lucru achiziționat de către CFR SA pentru lucrări de refacție pe linia Suceava-Apahida. La eveniment au fost prezenți și directorul CFR SA, Ioan Pintea, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul Alexandru Moldovan și parlamentarii PNL de Suceava. Ministrul Bode i-a prezentat premierului noul sistem de tip tren de lucru, o nouă tehnologie utilizată pentru prima dată în România, prin care este reabilitată infrastructura feroviară. Ministrul Transporturilor a arătat că reabilitarea infrastructurii va permite, începând cu anul viitor, creșterea vitezei de circulație a trenurilor și a nivelului de siguranță al transportului pe calea ferată. „Prin efectul acestor lucrări, practic, viteza de circulație se va dubla. Pe de altă parte, execuția în regie proprie va genera economii foarte mari. Valoarea lucrărilor pe kilometru se va reduce cu aproape 60%, se va reduce semnificativ pentru tot ceea ce înseamnă programe de reparații. Acesta este primul tronson de cale ferată reparat cu această tehnologie de refacție totală în România. De aceea, am ținut neapărat să venim, să asistăm la această primă activitate demonstrativă”, a spus ministrul Lucian Bode.

Tronsonul pe care s-a lucrat are o lungime de 500 metri. Potrivit ministrului, CFR este în procedură de achiziționare a încă două trenuri de lucru, mult mai complexe, cu o valoare de aproape 200 de milioane de euro, cu finanțare din fonduri europene. Utilajele ar permite modernizarea a circa 600 de km de cale ferată pe an. „600 de km de cale ferată pe an înseamnă enorm. Credem că este o adevărată revoluție în materie de lucrări de modernizare a liniilor de cale ferată. Vom continua să investim în lucrările de reabilitare a căii ferate în România, în achiziționarea de material rulant nou. Ne propunem, până în 2024, în acord cu partenerii noștri europeni, să investim cât mai mult în calea ferată, astfel încât cât mai mult din tot ceea ce înseamnă transportul de marfă să treacă încet, încet pe cale ferată”, a declarat ministrul Transporturilor.

Premierul Ludovic Orban a arătat că Ministerul Transporturilor a avut în acest an o alocare bugetară mai mare decât în anii anteriori și că la fiecare rectificare de până acum a beneficiat de suplimentarea bugetului pentru a susține investițiile.

Refacerea învățământului profesional și tehnologic, prioritate a Cabinetului Orban

Orban a subliniat că achiziția acestor echipamente de către CFR va permite efectuarea reparațiilor capitale în regie proprie, fără să mai fie necesare licitații care pot dura și doi, trei ani. Premierul a explicat că utilajul cu care s-a făcut demonstrația și care aparține Regionalei CFR Brașov dezmembrează calea ferată uzată, după care face balastare, calibrare și așează traversele noi împreună cu șinele de cale ferată.

Un alt echipament, de sudură, fabricat de o firmă românească din Braşov, face sudura în punctele de intersecție, la rosturile șinelor de cale ferată, „în condiții de o precizie comparabilă cu utilajele folosite de companii de prestigiu din lume”.

Premierul a mai spus că, în ultimii 30 de ani, transportul feroviar a cam fost ”Cenușăreasa” modurilor de transport în România. „La nivel european, transportul feroviar este considerat un transport prioritar, în care se fac cele mai mari investiții și, practic, vrem să intrăm și noi în trendul european, dezvoltând infrastructura căii ferate. De ce este necesară dezvoltarea infrastructurii? E un mijloc de transport sigur, rapid, ecologic, care este foarte căutat”, a afirmat prim-ministrul. Potrivit acestuia, Guvernul vrea ca în următorii 10 ani să pună în practică un program mai amplu de reabilitare a rețelei de căi ferate din România, „astfel încât să creștem atractivitatea și competitivitatea României pentru orice fel de investiții, să oferim siguranță și viteză celor care vor să utilizeze calea ferată, indiferent că e vorba de transport de călători sau de transport de marfă”.

De asemenea, pentru calificarea forței de muncă, Ludovic Orban a declarat că „fiicele vitrege ale sistemului de învățământ”, respectiv școlile profesionale și liceele tehnologice, se vor bucura de toată atenția din partea Guvernului pentru refacere, atât prin investiții din resurse bugetare interne, din fonduri europene, cât și prin implementarea sistemului dual, de parteneriat între companii și unitățile de învățământ. „Acesta este sistemul dual folosit în Germania, în Austria, în Elveția, cu rezultate deosebite. În mod clar, CFR va avea nevoie de mână de lucru, de angajați tineri, care să ducă mai departe experiența și pentru asta va trebui să fie mai atente la niște parteneriate cu unități de învățământ care să poată să genereze meseriașii și profesioniștii de care va avea nevoie”, a mai spus premierul Ludovic Orban.