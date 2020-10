Voturi

Cele mai multe mandate de consilier local în județul Suceava au fost obținute de PNL, care va avea 599 de reprezentanți în deliberativele locale, urmat de PSD, cu 583 de mandate. Pe locul trei este PMP, cu 127 de mandate, urmat de Pro România – 71, USR- PLUS, care va avea 56 de consilieri, ALDE – 22 de consilieri, și de partidele mici, care au între 1 și 13 consilieri.

Social-democrații au majoritatea mandatelor în consiliile locale din 36 de localități din judeţul Suceava, liberalii în 31 de localități și PMP într-o localitate. Astfel, PSD are peste 50% din mandate în Fălticeni, Solca, Vicovu de Sus, Arbore, Baia, Bălăceana, Berchișești, Boroaia, Breaza, Ciprian Porumbescu, Cornu Luncii, Coșna, Crucea, Dolhești, Dorna Candrenilor, Drăgușeni, Dumbrăveni, Forăști, Gălănești, Grămești, Hănțești, Iacobeni, Iaslovăț, Panaci, Pătrăuți, Poiana Stampei, Slatina, Udești, Vadu Moldovei, Valea Moldovei, Verești, Vicovu de Jos, Voitinel, Volovăț, Zamostea, Zvoriștea.

PNL are peste 50% din mandate în Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Liteni, Siret, Adâncata, Bălcăuți, Bosanci, Botoșana, Burla, Capu Câmpului, Ciocănești, Comănești, Dărmănești, Frumosu, Fundu Moldovei, Horodnic de Sus, Horodniceni, Moara, Moldova Sulița, Mușenița, Ostra, Păltinoasa, Putna, Rădășeni, Sadova, Stroiești, Stulpicani, Șaru Dornei, Todirești, Ulma, Vatra Moldoviței, iar PMP – la Pojorâta.

La Mălini, Consiliul Local este format exclusiv din membri PNL, acesta fiind singurul partid care a avut candidați la alegerile locale din 27 septembrie.

Partide mici și independenți

Alături de PNL, PSD, USR-PLUS, PMP și Pro România, au obținut mandate de consilier local și partidele mici, inclusiv PNȚCD, care are doi consilieri locali la Forăști, sau Uniunea pentru Bucovina – un consilier la Dornești și unul la Siminicea.

De asemenea, PPU-SL are câte doi consilieri la Broșteni, Cajvana, Frătăuții Vechi, Grămești și Zvoriștea și câte unul la Bogdănești, Fântânele și Mănăstirea Humorului. PER a câștigat câte un mandat de consilier local la Rădăuți, Drăgoiești, Ilișești și Satu Mare; Partida Romilor are un consilier la Dolhasca, iar BUN – unul la Frasin.

AUR are trei consilieri la Moldovița, doi la Marginea și câte unul la Milișăuți, Bilca, Frătăuții Vechi și Straja; PAD are nouă consilieri la Salcea și ALDE – patru consilieri la Brodina, câte doi consilieri la Câmpulung Moldovenesc, Ciocănești, Frătăuții Vechi, Pârteștii de Jos și câte unul la Broșteni, Arbore, Dorna Arini, Gălănești, Iacobeni, Moldovița, Mușenița, Poieni Solca, Sadova și Vulturești.

UUR a obținut câte două mandate de consilier la Ulma și Vatra Moldoviței și câte unul la Bălcăuți, Brodina și Izvoarele Sucevei, Uniunea Polonezilor are doi consilieri la Cacica și unul la Mănăstirea Humorului, Uniunea Rutenilor – unul la Dărmănești, Comunitatea Rușilor Lipoveni – câte un consilier la Forăști, Mitocu Dragomirnei și Mușenița. ADER are un consilier la Comănești, PDL are unul la Dumbrăveni și PV - trei consilieri la Todirești și unul la Pârteștii de Jos.

În urma alegerilor din 27 septembrie au obținut mandate în consiliul local și 16 candidați independenți: Constantin Hîj - Broșteni, Maria Juncă – Dolhasca, Gheorghe Ceornei - Liteni, Sorin Rusu - Vicovu de Sus, Ioan Ursulean – Bilca, Lenuța Medrihan – Horodnic de Sus, Gheorghe Strugari – Iaslovăț, Mircea Martinescu – Marginea, Dumitru Țibu – Mitocu Dragomirnei, Diana Ailenei – Ostra, Ciprian Crețan - Putna, Ioan Rogojină – Râșca, Gavril Zbranca – Sadova, Vasile Sofronie - Vadu Moldovei, Severin Axentioi - Vama, Vasile Calancea - Vicovu de Jos. Cele mai eterogene consilii locale sunt cele din Frătăuții Vechi, unde sunt reprezentate 7 formațiuni politice, și din Broșteni, cu 6 partide și un consilier local independent.