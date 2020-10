Cade capul de serie 2 la feminin, ceea ce nu înseamnă nimic pentru Simona, favorita 1, care ar fi întâlnit-o pe Pliskova abia în finală. Oricum, dacă va ajunge acolo, așa cum ne dorim cu toții ca români, dar și pentru că ține de firescul acestui sport, Simona ar da peste o adversară tare, poate chiar mai tare decât cehoaica pe care tocmai a învins-o în finala de la Roma. Prin abandon, adevărat, dar avea și de ce să abandoneze. Pe de altă parte, deși suntem abia la turul 3, adică nici n-am trecut în a doua săptămână, lucrurile încep să devină serioase pe traseul Simonei. Azi, nu înainte de ora 14, cum am mai spus, își va putea lua revanșa în fața Anisimovei după înfrângerea de anul trecut. Aceasta are un turneu solid, joacă bine, deci nu va fi chiar o plimbare în parc pentru Simona. Asta doar dacă n-o va face ea să fie. Nici în optimi nu ar urma o adversară facilă, probabil Bouchard, pe care o văd favorită în fața mai tinerei Swiatek. Dar să nu mergem prea departe cu proiecțiile, să sperăm doar că azi Simona va fi deschizătoare de drum spre optimi și pentru celelalte fete ale noastre calificate în turul 3. Am avansat aici cu două fete din trei, cea care s-a oprit ieri fiind Ana Bogdan, ea neputând surmonta lipsa de experiență față de Kenin, totuși câștigătoare de Slam. Dar Ana a întrebuințat-o serios, fiind nevoie de decisiv. Iar următoarea adversară a lui Kenin este... Irina Bara, care savurează la maximum prima ei prezență pe tabloul principal la Roland Garros, unde a ajuns după un parcurs remarcabil în calificări. Irina a dominat-o categoric pe van Uytvank, care s-a retras la 6-1, 4-0 pentru jucătoarea noastră. În fine, Patricia Țig și-a confirmat statutul de favorită pe această suprafață în fața lui McHale, în două seturi totuși disputate, în care Patricia s-a luptat mai mult cu vântul și cu ea însăși.

Nu mai e loc pentru tabloul masculin, dar nici n-au fost evenimente ieșite din comun, așa că strecor două vești mari din fotbal. CFR Cluj prinde iarăși grupele Europa League, trecând de data asta fără chinul tradițional de adversarul din play-off (modesta KuPS din Finlanda). Iar în grupele Ligii Campionilor ne vom bucura iarăși de duelul Messi-Ronaldo! Dacă și naționala va sparge barajul, am avea parte de o toamnă mai bogată decât ne puteam imagina la un moment dat.