„Fantezia Ţara de Sus”

Timp de două zile, pe 4 şi 5 ianuarie, sucevenii au putut admira circa 400 de păsări şi mamifere mici de curte în cadrul unei expoziţii organizate la Colegiului Tehnic „Petru Muşat” Suceava (Sala de Sport), de Asociaţia Crescătorilor de Păsări şi Mamifere Mici de Curte „Fantezia -Ţara de Sus”. Vizitatorii au putut admira 25 de rase de porumbei de agrement, 20 de varietăţi de găini de rasă şi 5 varietăţi de iepuri de rasă.

Oameni de toate vârstele au intrat în lumea colorată a porumbeilor ornamentali şi de agrement (porumbel voiajor german de frumuseţe), a păsărilor de curte (găini din rasa „Brahma”, găini din rasa „Columbia” etc., bibilici), a păsărilor exotice (canari, papagali, păuni) şi iepuri de casă (uriaş german alb, uriaş german gri etc.).

A XVII-a expoziţie organizată de Asociaţia “Fantezia – Ţara de sus”

Secretarul Asociaţiei “Fantezia – Ţara de Sus”, doctorul Romeo Uşurelu, ne-a spus că este cea de-a XVII-a expoziţie organizată de Asociaţia “Fantezia – Ţara de Sus”. „Anual, în sezonul rece, noiembrie – martie, noi organizăm o astfel de expoziţie, la care participă membri ai Asociaţiei <Fantezia – Ţara de sus>, crescători din judeţul Suceava. În istoria asociaţiei, expoziţia din acest an, 2020, este a XVII-a. În Sala de Sport a Colegiului Tehnic „Petru Muşat”, fiecare pasăre are boxa ei, fiecare boxă şi pasăre are câte o fişă de arbitrare, după ce un arbitru a analizat anumite caracteristici, folosind anumite standarde, pentru fiecare rasă, atât la porumbei, cât şi la găini şi la iepuri, la păsări de curte, fazani, păuni, curci. Oamenii pot să vândă, să facă schimburi de păsări şi schimbă impresii între ei. Până la urmă, acesta este scopul expoziţiilor. În ţară sunt mulţi crescători care merg pe câştig, pentru că merg la expoziţii internaţionale. Noi, majoritatea, mergem pe pierdere. Este totuşi o pasiune costisitoare”, ne-a spus doctorul Romeo Uşurelu. El a completat că este greu să găseşti şi o sală unde să organizezi o expoziţie depăsări şi mamifere mici de curte. Anul acesta, organizatorii au avut bunăvoinţa conducerii Colegiului Tehnic „Petru Muşat” Suceava, director Maria Teodoreanu. De asemenea, pentru organizarea expoziţiei, organizatorii au nevoie şi de avizul Direcţiei Sanitar Veterinare (DSV) Suceava. Anul trecut, Asociaţia “Fantezia – Ţara de Sus” nu a putut organiza expoziţia, pentru că nu a primit aviz favorabil de la DSV Suceava.

„Lumea necuvântătoarelor”, bucuria copiilor

Sâmbătă şi duminică, mai ales copiii s-au bucurat de „lumea necuvântătoarelor”, veselă şi colorată, în care au putut să admire iepuri din mai multe rase, de la uriaşii belgieni la pufoşii gri sau cărămizii, peste 20 de rase de porumbei de agrement, mai multe rase de găini, dar şi o mulţime de păsări exotice, de la drăgălaşele păsări de colivie – peruşi, papagali ori canari, mult admirate de cei mici, la fazani şi păuni.

Odată ataşaşi de micile necuvântătoare, copiii au făcut tot posibilul să-i convingă pe părinţi să le cumpere papagali sau peruşi, cu tot cu colivie, pentru a se bucura de gingaşele păsări un timp mai îndelungat. Spectacolul oferit de înaripatele colorate şi cam gălăgioase i-a încântat şi pe adulţi deopotrivă. Unii puşti, cei norocoşi, au plecat acasă cu un nou prieten. Şi iepurii, destul de somnoroşi, s-au lăsat mângâiaţi şi admiraţi de copii. Cristi Sofronia, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Păsări şi Mamifere Mici de Curte „Fantezia Ţara de Sus”, doctorul Romeo Uşurelu, secretarul Asociaţiei, alături cu ceilalţi membri ai asociaţiei judeţene promit că vor continua să organizeze astfel de expoziţii, pentru că numărul vizitatorilor şi al pasionaţilor de păsări şi mamifere mici de curte este în creştere.