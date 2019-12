Inconştienţă

Un vasluian care conducea un autoturism la Gura Humorului, deşi nu are permis de conducere şi era şi băut, a provocat un accident cu implicarea a încă două maşini. În dreapta sa era şi proprietarul maşinii, care va răspunde şi el penal pentru că i-a încredinţat maşina amicului cu care anterior băuse. Având în vedere cumulul de infracţiuni, respectiv conducere fără permis şi conducere sub influenţa alcoolului, poliţiştii au emis pe numele bărbatului din municipiul Bârlad, judeţul Vaslui, o ordonanţă de reţinere în baza căreia l-au introdus în arestul poliţiei judeţene.

Din cercetările poliţiei a rezultat că, pe 5 decembrie, în jurul orei 14.30, un bărbat în vârstă de 36 de ani, din municipiul Bârlad, judeţul Vaslui, în timp ce conducea un VW, pe bulevardul Bucovinei din oraşul Gura Humorului, având direcţia de deplasare dinspre Frasin spre Suceava, în dreptul parcării din apropierea restaurantului Lions, din cauza nepăstrării distanţei regulamentare a lovit în spate un VW Tiguan, condus regulamentar în faţa sa de un tânăr în vârstă de 19 ani, din Stulpicani, care era oprit în coloană. În urma acestui impact, Tiguanul a fost proiectat către înainte, lovind un Audi condus de un şofer în vârstă de 30 de ani, din Cacica.

Poliţiştii ajunşi la faţa locului aveau să constate că bărbatul care a provocat tamponarea era în stare de ebrietate. Aparatul etilotest a indicat concentraţia de 0,91 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nici un fel de categorie de vehicule.

Poliţiştii l-au identificat şi pe proprietarul maşinii, un bărbat de 61 de ani, din Ostra, care era în dreapta „şoferului” fără permis. Acesta a recunoscut că au băut împreună, după care i-a încredinţat autovehiculul pentru a conduce.

Bărbatul care a avariat trei maşini şi a comis două infracţiuni la regimul rutier a ajuns în arestul poliţiei judeţene, joi seară, de la ora 21.00, în baza ordonanţei de reţinere pentru 24 de ore.

Poliţiştii de la Compartimentul Rutier din cadrul Poliţiei Oraşului Gura Humorului continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului” şi „încredinţarea unui vehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane care se află sub influenţa băuturilor alcoolice şi nu posedă permis de conducere”.