Deşi aparent este imposibil, totuşi există în lumea iubitorilor de sport şi unii care au apucături de oameni normali. Un asemenea exemplar este coleg cu mine la Radio Top şi se numeşte Sorin Avram. La puţină vreme după încheierea meciului de handbal în care Spania a măturat pe jos cu fetele noastre, l-am sunat pe Sorin pentru a-l întreba dacă a văzut calamitatea. Mi-a reamintit că e ceva vreme de când nu mai urmăreşte handbal feminin, fiindcă tine la viaţa lui! Urmăreşte fotbal, de la Mondialul de rugby nu cred că a pierdut mai nimic, ba l-am corupt să se uite uneori şi la snooker. Numai de handbal feminin nu vrea să audă. Desigur, de cel în care joacă şi echipe româneşti. Aşadar, la această ediţie, am reuşit să urmăresc toate meciurile României, şi destule din celelalte, fără însă a căuta vreunele în mod special. Concluzia mea a fost că grupa noastră a fost cea mai echilibrată, iar Spania şi Muntenegru mi s-au părut mai bune decât toate celelalte. O să vedem cum se prezintă în grupele "principale", acolo unde se intră cu punctele acumulate în grupa iniţială împotriva celorlalte două calificate. Astfel, situaţia României este una aproape disperată, ea intrând cu 0 puncte. Iar asta înseamnă că pentru a spera la un loc 2 care te trimite în semifinală, e obligatoriu să câştige absolut toate celelalte meciuri, spre a acumula 6 puncte... care însă nu asigură calificarea! Indiferent însă ce se va întâmpla de acum înainte, vom rămâne noi, toţi cei care am urmărit live meciul decisiv de ieri, contra Ungariei, marcaţi de ceea ce ne-a fost dat să vedem şi să trăim. Dacă ar fi avut loc chestia asta acum 3 ani, pe când mai fumam, probabil că aş fi fumat mai mult de un pachet în timpul meciului. Aşa însă, a trebuit să mă mulţumesc cu înjurăturile şi cu pulsul crescut, cred, spre 200! După ce am traversat toate stările cu putinţă în doar 75-80 de minute, aproape că nici nu mai pot să mă bucur cât s-ar cuveni. Nu-mi rămâne decât să sper că meciul cu Ungaria a însemnat renaşterea echipei noastre şi că urmează o săptămână care va intra în istorie. Doamne ajută!