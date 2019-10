Şcoală nonformală

În perioada 24-30 septembrie, la Nanning, în China, s-a desfăşurat cea de-a treia ediţie a Belt and Road Teenager Maker Camp, o tabără de ştiinţe care reuneşte tineri din toată lumea pentru a coopera şi pentru a împărtăşi idei în cadrul unor activităţi variate.

La această ediţie au participat cinci elevi suceveni, patru dintre ei de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava – Matei Călin Botezat, Antonie Rareş Grigoraş, clasa a VIII-a, Călin Mihail Ilisei, Alexandru Munteanu, clasa a IX-a, şi Ştefan Greţcan, de la Şcoala Gimnazială Nr. 1.

Potrivit paginii online a Colegiului ”Petru Rareş”, www.cnprsv.ro, „aceştia au fost însoţiţi de cadre didactice de la Universitatea din Suceava care au participat în aceeaşi perioadă la workshopuri pentru profesori dedicate predării ştiinţelor. Programul manifestărilor a cuprins, pe lângă dezvoltarea unor proiecte în ateliere, vizite la muzee şi interacţiuni ale tinerilor din cele 28 de ţări participante cu civilizaţia şi cultura locală prin spectacole, vizite în şcoli, prezentări”.

Impactul cu cultura şi civilizaţia chineză a fost major, cei cinci elevi suceveni au fost impresionaţi de avansul tehnologic, de diversitatea culturală chineză şi de activităţile inedite propuse de către organizatori.

Activităţile au fost dense, au fost realizate vizite de descoperire a patrimoniului cultural chinez (Muzeul Antropologic, Muzeul de Ştiinţe şi Tehnologie, Parcul tematic Fantawild Asian Legend). Pe întreg parcursul activităţilor, elevii români au fost surprinşi de sensibilitatea şi ospitalitatea gazdelor, precum şi de condiţiile impecabile oferite tuturor participanţilor.

Premii pentru elevii din judeţ

Colegiul ”Petru Rareş” mai informează că elevii suceveni, în calitate de ambasadori români, au reprezentat onorabil România, remarcându-se prin cunoştinţele şi competenţele ştiinţifice, lingvistice, capacitatea de adaptare şi comunicare, după cum o demonstrează şi rezultatele: Premiul Best Maker Awards a fost obţinut de Antonie Rareş Grigoraş în cadrul atelierului Intelligent Robots şi de Călin Mihail Ilisei în cadrul atelierului Airplane Model.

Premiul Best Teamwork a fost obţinut de Matei Călin Botezat, Ştefan Greţcan în cadrul atelierului Intelligent Robots şi de Alexandru Munteanu în cadrul atelierului Airplane Model.

Ca urmare a acestei experienţe, elevii şi-au mărturisit impresiile declarând: „Activităţile şi zilele petrecute în China m-au fascinat! Sunt convins că această tabără va fi un stimulent pentru implicarea mea în viitoarele proiecte şi activităţi ştiinţifice” - Călin Mihail Ilisei; „Pentru mine a fost o experienţă inedită, am descoperit o lume diferită şi foarte dezvoltată, în care oamenii sunt foarte educaţi şi cu o viziune largă spre viitor” - Antonie Rareş Grigoraş; „Această experienţă constituie un imbold pentru aprofundarea cercetării ştiinţifice, dar şi pentru aprofundarea cunoştinţelor despre cultura chineză” - Alexandru Munteanu; „A fost o experienţă unică deoarece totul a fost diferit faţă de ţara noastră” - Ştefan Greţcan; „Mi-a plăcut foarte mult în această tabără deoarece am învăţat multe lucruri noi despre roboţi şi programarea lor. Mi-am făcut foarte mulţi prieteni din toată lumea cu care am împărtăşit experienţe culturale, dar cel mai important, am învăţat ce înseamnă munca în echipă într-o limbă străină” - Matei Călin Botezat.

Belt and Road Teenager MakerCamp este o manifestare internaţională finanţată de statul chinez, dedicată atragerii tinerilor spre domeniul ştiinţei şi tehnologiei, care încurajează schimbul intercultural de experienţe şi munca în echipa a elevilor, dar şi a profesorilor.

Tema ediţiei 2019 a fost Openness for Fusion & Innovation for Development.